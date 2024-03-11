Банк Канады оставил ставку без изменений: перспективы канадского доллара

Март 11, 2024 14:55

Канадская экономика также пострадала от высоких показателей инфляции в сочетании с высокой стоимостью заимствований. Банк Канады был одним из первых, кто поднял процентные ставки в целях борьбы с инфляцией, при этом жесткая денежно-кредитная политика негативно повлияла на канадский доллар. Поскольку канадская экономика тесно связана с экономикой США, решения Федеральной резервной системы могут сыграть роль в том, как Банк Канады будет корректировать свою стратегию.

В этой статье вы узнаете больше об экономике Канады, канадском долларе и прогнозах аналитиков.

Банк Канады оставил ставки без изменений

В среду, 6 марта, управляющий совет Банка Канады собрался для принятия решения по процентным ставкам. В объявленном решении говорится, что затраты по займам останутся на прежнем уровне, как и ожидали аналитики рынка. Банк Канады впервые повысил процентные ставки в марте 2022 года, после чего менее чем за 24 месяца произвел еще 10 повышений ставок.

Глава Банка Канады Тифф Маклем подчеркнул, что снижение инфляции до уровня, близкого к целевому, является приоритетом. «Мы не хотим, чтобы денежно-кредитная политика оставалась такой дольше, чем это необходимо. Но мы также не хотим ставить под угрозу прогресс в снижении инфляции, которого мы достигли», - прокомментировал он после встречи.

Всего за четыре недели до представления федерального бюджета глава Банка Канады прокомментировал проблему финансирования жилья, которая беспокоит канадскую экономику. «Если бы остальные показатели в нашем прогнозе были такими же, а рынок жилья, как и государственные расходы, был бы сильнее, экономический рост, вероятно, усилился бы, а понижательное давление на инфляцию снизилось. Так что, когда мы будем рассматривать вопрос об установлении процентной ставки, мы будем принимать это во внимание», — отметил он.

Экономика Канады: слабый экономический рост, но без рецессии

29 февраля Статистическая служба Канады сообщила, что за последний квартал 2023 года реальный валовой внутренний продукт Канады увеличился на 1% в годовом исчислении, превзойдя все прогнозы, включая прогнозы Банка Канады.

В отчете упоминается, что рост в четвертом квартале был обусловлен заметным увеличением экспорта, в то время как инвестиции в жилье и бизнес упали. Также было отмечено, что экономика в 2023 году росла самыми медленными темпами за последние семь лет.

Парламентское бюджетное управление (PBO) прогнозирует медленный экономический рост в текущем году, составляющий менее 1%, прежде чем темпы роста снова увеличатся в 2025 году. 5 марта аналитики PBO заявили, что «на данный момент мы прогнозируем слабый экономический рост, учитывая ту информацию, которой мы располагаем прямо сейчас, но не исключены и сюрпризы». В отношении процентных ставок они также предположили, что «если Банку Канады потребуется больше времени, прежде чем он начнет снижать ставку, это может затормозить экономический рост».

Прогноз аналитиков по канадскому доллару

Давайте посмотрим, что прогнозируют экономисты относительно процентных ставок и перспектив канадского доллара в следующих кварталах.

ING: Снижение ставок после июня?

Аналитики голландского банка ING предполагают, что Банк Канады, скорее всего, не будет проводить агрессивную политику в отношении процентных ставок до начала лета. В своем отчете, опубликованном 6 марта, они отмечают: «Маловероятно, что Банк Канады будет смягчать политику на следующем заседании 10 апреля, но мы видим хорошие шансы на снижение процентных ставок, начиная с заседания 5 июня и далее. Последствия прошлых повышений все еще ощущаются, поскольку ставки по ипотечным кредитам в Канаде продолжают расти для все большего числа заемщиков, поскольку их ставки по ипотечным кредитам принимают начальное значение после окончания фиксированного периода. Это усилит финансовое давление на домохозяйства, снижая как потребительские расходы, так и инфляцию».

Источник: Admirals MetaTrader 5, USD/CAD, Daily – Диапазон данных: 1 сентября 2023 г. – 11 марта 2024 г. по состоянию на 11 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Специалисты ING предполагают, что общая инфляция может снизиться до 2% во второй половине этого года, а не в 2025 году, не соглашаясь с прогнозами Банка Канады. В докладе прогнозируется, что во второй половине этого года канадский доллар может торговаться вблизи отметки в 1,30 по отношению к доллару США.

Commerzbank: потенциал для роста?

Экономисты Commerzbank видят потенциал для роста, канадского доллара в ближайшие несколько месяцев. Анализируя перспективы пары CAD/USD, после решения Банка Канады по ставке, они написали: «Банк Канады оставил свою ключевую процентную ставку без изменений на уровне 5%. В то же время Банк Канады продолжает подчеркивать, что говорить о снижении ставок пока рано. В заявлении также осталась ссылка на сохраняющиеся риски по перспективам инфляции. В целом это решение носит достаточно ястребиный характер. Некоторые участники рынка ожидали более голубиного тона. Тот факт, что Банк Канады не выполнил поставленных задач, подтверждает наше мнение о том, что Банк Канады вряд ли начнет снижать ставки прежде, чем свое решение вынесет ФРС. Поэтому мы по-прежнему видим потенциал для роста канадского доллара в ближайшие месяцы».



Источник: Admirals MetaTrader 5 , USD/CAD, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2013 г. – 11 марта 2024 г. по состоянию на 11 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

CIBC: слабый экономический рост, ожидание отчета за апрель

По мере того как канадский доллар укреплялся, опираясь на позицию Банка Канады по денежно-кредитной политике, рыночные аналитики CIBC не забыли упомянуть, что экономический рост по-прежнему небольшой, хотя цифры лучше, чем ожидалось. В своем отчете они упомянули, что отчет о денежно-кредитной политике в следующем месяце может пролить свет, добавив следующее: «Ждите большей ясности в апрельском отчете о денежно-кредитной политике, который, помимо свежего прогноза, должен продемонстрировать оптимизм в борьбе с инфляцией, чтобы настроить рынки на снижение ставок в июне, если предположить, что данные в следующем месяце укажут на это. Но на данный момент общий посыл заключается в том, что сокращать ставки еще слишком рано и что банк ждет большего прогресса в борьбе с инфляцией».

Торговля канадским долларом с Admirals

Присоединившись к трейдерам Admirals, вы сможете торговать канадским долларом по отношению к доллару США (USD/CAD), британскому фунту (GBP/CAD), японской иене (CAD/JPY), швейцарскому франку (CAD/CHF) и новозеландскому доллару (NZD/CAD).

Начинающим трейдерам следует улучшать свои торговые знания и навыки благодаря образовательным материалам, предоставляемым брокерами и подготовленным опытными трейдерами. Поскольку некоторые образовательные ресурсы предоставляются бесплатно, у начинающих трейдеров есть возможность восполнить недостаток опыта, изучая основы торговли.

Трейдерам, которые только начинают свой путь, лучше всего освоить такие инструменты управления рисками, как стоп-лосс и тейк-профит. Эти инструменты помогут снизить риски, особенно когда у трейдеров нет достаточного опыта, чтобы следить за рынком и соответствующим образом корректировать свои стратегии.

Торгуйте на безрисковом демо-счете в Admirals

Хотите практиковать торговые навыки, не подвергая риску свои средства? Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть безрисковый демо-счет в Admirals и начать тестировать свои торговые стратегии, используя виртуальные средства!

Торгуйте без риска на демо-счете Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.