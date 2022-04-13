Годовая инфляция в США в марте составила 8,5%, что дальше?

Апрель 13, 2022 12:56

В марте уровень инфляции в США в годовом исчислении достиг еще одного 40-летнего максимума, составив 8,5%. Это повышает вероятность того, что Федеральная резервная система увеличит ключевую процентную ставку на 0,5% в мае. Сворачивание политики количественного смягчения (QE) также станет ключевой темой, поскольку центральный банк ужесточает свою денежно-кредитную политику с целью снижения инфляционного давления. Агрессивная позиция Федеральной резервной системы и повышения процентной ставки способствуют укреплению доллара США во втором квартале.

Кроме того, в марте показатель инфляции в США в месячном исчислении вырос на 1,2% по сравнению с 0,8% в феврале. Этому способствовал рост на 18,3% цен на бензин и на 1% – на продукты питания.

Резкие скачки цен на топливо связаны с опасениями по поводу недостаточного предложения на рынках сырой нефти, которые преобладали на рынках с 24 февраля, когда начался конфликт в Украине. Цены на сырую нефть по-прежнему остаются высокими из-за потенциальной волатильности на фоне геополитической неопределенности.

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Многие регионы мира снимают ограничения на поездки из-за COVID-19, что означает увеличение спроса на сырую нефть, используемую для производства транспортного топлива.

В этих условиях два сектора экономики, возможно, начнут рост. Банковские и другие финансовые компании теперь ожидают более позитивные перспективы в отношении процентных ставок. Также улучшились перспективы роста доходов энергетических компаний на фоне увеличения спроса из-за восстановления экономики после пандемии COVID-19. Тем не менее, ситуация осложняется убытками энергетических и банковских компаний, работавших в России до начала конфликта.

Несколько публичных компаний в энергетическом, транспортном и финансовом секторах отчитались сегодня о доходах за первый квартал. К ним относятся такие крупные финансовые компании, как JP Morgan Chase и Black Rock, а также Delta Airlines и Petrobras.

Что касается других торговых новостей, то Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке на апрель. Многие считают, что центральный банк повысит свою ключевую ставку с 0,5% до 1%, при этом неожиданные новости могут привести к резким колебаниям кросс-курсов с CAD.

Также стоит отметить, что на кросс-курсы с JPY может повлиять выступление председателя Банка Японии Куроды сегодня утром.

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