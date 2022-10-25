Резкий спад в секторах производства и услуг в ЕС, Великобритании и США

Октябрь 25, 2022 12:39

Данные по производству и услугам за октябрь указывают на значительное снижение производительности в ЕС, Великобритании и США, поскольку инфляция и рост процентных ставок сказываются на объеме инвестиций и потребления.

Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global показал, что производство в ЕС оказалось на уровне 46,6 в октябре, в то время как сектор услуг – на уровне 48,2.

В октябре PMI в производственном секторе Великобритании достиг значения 45,8, при этом в сфере услуг он упал с 50 до 47,5. Композитный индекс менеджеров по закупкам в США от S&P Global за октябрь снизился до уровня 47,3 по сравнению с 49,5 в предыдущем месяце.

Значения PMI ниже 50 указывают на сокращение в секторе, а также на замедление экономики в целом.

С другой стороны, вторая по величине экономика мира, Китай, сообщила об экономическом росте на 3,9% в годовом исчислении в третьем квартале, что превзошло ожидания аналитиков. К слову, валовой внутренний продукт (ВВП) за аналогичный период прошлого года составил 0,4%. Тем не менее, рост ВВП Китая сдерживается продолжающимися ограничениями, связанными с COVID-19, которые оказывают негативное влияние на производственный сектор.

Важные торговые события этой недели начнутся с публикации индекса делового климата от IFO в Германии за октябрь сегодня позже. Ожидается, что показатель упадет с 84,3 в сентябре до 83,3, но, учитывая неопределенность, вызванную ростом процентных ставок, фактические результаты могут оказаться неожиданными.

Австралийский доллар

В среду, 26 октября, будет опубликован годовой бенчмарк по уровню инфляции в Австралии за третий квартал. Рынок ожидает роста до 7% от предыдущего уровня в 6,1%. Если ожидания оправдаются, Резервный банк Австралии (РБА) может принять соответствующие меры. РБА отказался от повышения процентной ставки, но все может измениться, если инфляция продолжит расти.

Канадский доллар

Банк Канады объявит о своем решении по процентной ставке 26 октября. Ожидается, что центральный банк повысит ключевую процентную ставку с текущего уровня в 3,25% до 4%. Если фактические результаты окажутся неожиданными, возможен рост волатильности кросс-курсов с CAD.

Евро

Эта неделя богата на решения центральных банков. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о вероятном повышении процентной ставки в четверг, 27 октября, что может повлиять на кросс-курсы с евро. Прогнозируется, что ЕЦБ повысит ключевую ставку с текущего уровня в 1,25% до 2%. Как и в случае с любым прогнозом, фактические результаты могут оказаться иными, поэтому трейдеры должны управлять своим риском соответствующим образом.

Наконец, в четверг будут опубликованы данные о заказах на товары длительного пользования в США за сентябрь. Ожидается, что значение индикатора вырастет с предыдущего уровня -0,2% в августе до 0,2% в сентябре. Любые неожиданные результаты могут вызвать рост волатильности кросс-курсов с долларом США.

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