Уолл-стрит завершила торговую сессию снижением, поскольку ФРС продолжит ястребиную политику

Ноябрь 03, 2022 14:36

Как и ожидалось, вчера вечером Федеральная резервная система повысила процентную ставку на 75 базисных пунктов. Но, как мы отметили во вчерашней статье, особое значение имели комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Многие трейдеры и инвесторы предполагали, что ФРС начнет замедлять темпы будущих повышений ставок, и искали в речи Пауэлла какое-либо подтверждение этому. К сожалению, они были разочарованы.

Пауэлл пресек любые перспективы, заявив, что «слишком преждевременно» рассматривать возможность замедления повышения ставок и что, вероятно, ставки вырастут больше, чем ожидалось ранее.

Влияние этих комментариев было вполне предсказуемым. Доллар США укрепился, что оказало негативное влияние на многие сырьевые товары. Между тем, Уолл-стрит завершила торговую сессию резким снижением: индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали на 1,55%, 2,50% и 3,36% соответственно.

Источник: TradingView - Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Вчера особенно сильно пострадали крупные технологические компании: акции Tesla, Amazon, Netflix и Meta Platforms упали на 4,80% и более. Акции Meta Platforms с начала года обвалились на целых 72%.

Падение акций технологической компании в этом году в значительной степени произошло в результате ряда разочаровывающих отчетов о доходах, последний из которых был опубликован на прошлой неделе. В третьем квартале выручка упала на 4% в годовом исчислении, а рост издержек и расходов привел к падению чистой прибыли на 52%.

Особенно инвесторов потрясла сумма средств, потерянных из-за ставок на метавселенную, в то время как экономическая нестабильность приводит к сокращению доходов от рекламы. Только в третьем квартале Reality Labs, подразделение компании по метавселенной, потеряло 3,7 млрд долларов США, в результате чего общие убытки подразделения за первые девять месяцев 2022 года составили 9,4 млрд долларов компании.

Хотя эти инвестиции могут в конечном итоге принести плоды, в нынешнем климате экономической неопределенности инвесторы предпочитают акции, которые приносят деньги, и избегают тех, которые приводят к их потере, отсюда и недавняя распродажа акций Meta Platforms.

Тем не менее количество активных пользователей популярных приложений Meta выросло. Число ежедневных и ежемесячных активных пользователей выросло на 4% в годовом исчислении, составив 2,93 млрд и 3,71 млрд соответственно. Это большая аудитория, и когда доходы от рекламы начнут восстанавливаться, Meta Platforms, скорее всего, продолжит рост.

Источник: MetaTrader 5 от Admirals, Meta Platforms, Weekly – Диапазон данных: 17 апреля 2016 г. — 2 ноября 2022 г. по состоянию на 3 ноября 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



После вчерашнего заявления ФРС внимание инвесторов теперь будет обращено на пятничные данные по занятости в США и последние данные по инфляции в США в следующий четверг. Если завтрашние данные по занятости укажут на ослабление экономики, это, вероятно, породит слухи о том, что ФРС может занять голубиную позицию на своем следующем заседании.

Точно так же, если отчет по индексу потребительских цен на следующей неделе укажет на замедление инфляции, мы, возможно, увидим менее агрессивное повышение ставок со стороны ФРС в будущем.

Между тем, сегодня, в 12:00 по GMT, Банк Англии объявит о своем последнем решении по процентной ставке. Ожидается, что он последует примеру ФРС, увеличив ставку на 75 базисных пунктов, что станет самым большим повышением ставки с 1989 года.

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