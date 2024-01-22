Дискуссии по поводу снижения ставок: как отреагируют ФРС, ЕЦБ и Банк Англии?

Январь 22, 2024 11:55

Процентные ставки привлекли к себе много внимания за последние полтора года, поскольку центральные банки по всему миру повысили их, чтобы взять под контроль инфляцию, которая влияет на потребительские бюджеты и расходы.

Поскольку повышение стоимости заимствований, похоже, помогло снизить инфляционное давление в крупных экономиках, дискуссии по поводу снижения процентных ставок начались с предположений некоторых экономистов о том, что мы, вероятно, увидим несколько снижений ставок со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банк Англии.

Однако данные, отражающие экономическую устойчивость в США, Великобритании и еврозоне, похоже, опровергают прогнозы относительно снижения ставок. В этой статье мы расскажем о последних новостях, связанных с денежно-кредитной политикой стран.

Снижение ставок Федеральной резервной системой: оптимизм под контролем

Несоответствие ожиданий рынка и прогнозируемых действий центрального банка США по процентным ставкам в 2024 году ставит под вопрос будущую стоимость активов. Некоторые аналитики предполагают, что ФРС может приступить к сокращению ставок на 140-150 базисных пунктов к концу этого года. Однако протоколы декабрьского заседания ФРС указывали на то, что стоимость заимствований может быть снижена на 75 базисных пунктов за этот период.

В своем декабрьском обзоре Summary of Economic Projections правление ФРС подсчитало, что к концу 2026 года ее базовая процентная ставка будет снижена на 250 базисных пунктов. Некоторые экономисты отмечают, что основная разница между прогнозами ФРС и ожиданиями рынка заключается в темпах снижения ставок.

Генеральный директор Goldman Sachs (GS) Дэвид Соломон заявил журналистам CNBC, присутствовавшим на 54-м ежегодном собрании ВЭФ в Давосе, что «рынок явно движется вперед к многочисленным сокращениям. Несомненно, мы добились явного прогресса в борьбе с инфляцией». Комментируя рыночный оптимизм в отношении будущего снижения ставок, Соломон добавил: «Мне трудно согласиться с точкой зрения рынка о семи снижениях в этом году. Я думаю, что существует возможность некоторого снижения процентных ставок в этом году, некоторого смягчения политики. Но это будет зависеть от экономических данных».

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик в своем выступлении в Торговой палате Атланты заявил, что «главная цель заключается в снижении ставок где-то в третьем квартале, но необходимо проявлять осторожность, чтобы не начать снижать ставки слишком рано». Бостик, член Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, отметил, что снижение ставок может произойти до июля, но только в том случае, если появятся «убедительные доказательства» того, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

Политики ЕЦБ опровергают ожидания по поводу снижения ставок

Общая инфляция в евроблоке снизилась из-за жесткой денежно-кредитной политики, проводимой ЕЦБ, при этом базовая инфляция стала более устойчивой. Инфляция остается выше целевого показателя ЕЦБ, а экономика Германии, крупнейшая в блоке, изо всех сил пытается избежать рецессии.

Опрос Reuters, опубликованный 18 января, показал, что что 38 из 85 экономистов прогнозируют снижение процентных ставок в июле. В том же опросе 21 человек прогнозирует снижение ставок в апреле, а 23 не видят изменений в денежно-кредитной политике до третьего квартала 2024 года и далее. Рыночные отчеты показали, что аналитики ожидают снижения ставок в общей сложности на 150 базисных пунктов в этом году.

Однако некоторые члены управляющего совета ЕЦБ выступают против «агрессивных» призывов к смягчению политики, исходящих от участников рынка. Например, глава австрийского центрального банка Роберт Хольцманн заявил журналистам CNBC: «Я не могу себе представить, что речь скоро зайдет о сокращениях, потому что еще не пришло время. Все, что мы наблюдали в последние недели, указывает на противоположное направление, поэтому я могу даже прогнозировать отсутствие сокращений в этом году».

Во время дискуссии в Bloomberg House в Давосе главу ЕЦБ Кристин Лагард спросили о потенциальном снижении ставок и о том, как центральный банк еврозоны может отреагировать на новые экономические условия, поскольку инфляция снизилась за последние несколько месяцев. Лагард ответила, что стоимость заимствований ЕЦБ, возможно, достигла своего пика, подчеркнув при этом, что банк полагается на экономические данные при принятии решений. Глава ЕЦБ предположила: «Слишком оптимистичные взгляды рынков не помогают ЕЦБ в борьбе с инфляцией. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы возврата инфляции до 2% в 2025 году, но для того, чтобы это произошло, многие обстоятельства должны хорошо сложиться».

Банк Англии: между молотом и наковальней

Экономика Великобритании переживала тяжелые времена из-за рекордно высоких показателей инфляции, что создало давление на потребительские бюджеты, поскольку привело к росту цен до уровней, не наблюдавшихся в течение многих лет. Совет Банка Англии отреагировал повышением процентных ставок для контроля над инфляцией, что усложнило жизнь людям, которые пытаются погасить свои кредиты.

Реализация жесткой денежно-кредитной политики позволила снизить показатели инфляции, но показатели среднего заработка продолжают расти. В декабре данные, опубликованные Национальной статистической службой (ONS), показали, что инфляция неожиданно выросла до 4%, тогда как аналитики рынка ожидали падения до 3,8% в годовом исчислении.

В отчете BNN Bloomberg говорится: «Денежные рынки в настоящее время ждут четырехкратного снижения ставки Банком Англии на четверть пункта и видят небольшой шанс на пятое снижение в 2024 году, согласно свопам, привязанным к заседаниям центрального банка».

В отчете J.P. Morgan об экономике Великобритании говорится, что Банк Англии может начать снижение процентных ставок в августе этого года на фоне снижения инфляции. Экономисты J.P. Morgan прогнозируют снижение ставок в общей сложности на 75 базисных пунктов к концу 2024 года, добавляя, что «возможность даже кратковременного эпизода, когда инфляция опустится ниже целевого уровня, вероятно, окажет дополнительное давление на Банк Англии, чтобы тот начал снижение в этом году».

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Хотя разговоры о снижении процентных ставок продолжаются, некоторые начинающие трейдеры могут решить, что сейчас самое время построить торговую стратегию и воспользоваться колебаниями, наблюдаемыми на рынках некоторых финансовых инструментов. Однако не все начинающие трейдеры обладают необходимым уровнем знаний для разработки и реализации желаемых стратегий.

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