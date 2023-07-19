Инфляция в Великобритании в июне снизилась сильнее, чем ожидалось

Июль 19, 2023 14:21

Отчет по ИПЦ в Великобритании, показавший снижение показателей инфляции в начале лета, попал в заголовки финансовых новостей. Вероятность повышения процентной ставки Банком Англии на 50 базисных пунктов в августе упала с 59% до 42%.

Отчет о национальном индексе потребительских цен Японии и информация о розничных продаж в Великобритании станут одними из самых важных публикаций данных на этой неделе.

Инфляция в Великобритании в июне снизилась

Отчет по ИПЦ в Великобритании, опубликованный сегодня утром, удивил экономистов, так как в июне общий показатель инфляции составил 7,9% в годовом исчислении, оказавшись ниже ожидаемых 8,2%. Опрос, проведенный Национальной статистической службой (ONS), показал, что инфляция выросла на 0,1% в месячном исчислении, что снова оказалось ниже прогнозировавшихся 0,4%. Экономисты ONS заявили, что снижение стоимости топлива привело к снижению показателей инфляции. Стерлинг упал на 0,6% по отношению к доллару США сразу после публикации отчета.

Инфляция в Новой Зеландии снизилась во втором квартале 2023 года

Согласно отчету Статистического управления Новой Зеландии, инфляция во втором квартале года составила 6,0% в годовом исчислении, в то время как экономисты ожидали цифру 5,9%. Тем не менее, общая инфляция оказалась значительно ниже, чем показатель в 6,7%, в первом квартале 2023 года. Комментируя отчет, аналитики банка ANZ заявили: «Мы сохраняем наш прогноз: РБНЗ на самом деле еще не закончил цикл повышений, и в ноябре увеличит ставку на 25 б.п.».

Национальный индекс потребительских цен Японии в июне 2023 г.

В четверг вечером Статистическое бюро Японии опубликует июньский отчет о национальном индексе потребительских цен. Экономисты считают, что инфляция по национальному индексу потребительских цен составит 3,5% в годовом исчислении, что на 0,3% выше, чем в мае.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что Банк Японии терпеливо придерживается курса по смягчению денежно-кредитной политики. Уэда предположил: «Если наше предположение о необходимости устойчивого достижения целевого показателя в 2% не изменится, мы продолжим придерживаться выбранного курса по денежно-кредитной политике». Комментарии главы Банка Японии не указали на какие-либо предстоящие изменения в контроле кривой доходности, что привело к падению японской иены.

Отчет о розничных продажах в Великобритании за июнь 2023 г.

В пятницу Национальная статистическая служба опубликует отчет о розничных продажах Великобритании за июнь. Аналитики предполагают, что розничные продажи выросли на 0,2% в месячном исчислении, что немного ниже показателя мая. В годовом исчислении аналитики считают, что розничные продажи упадут на 1,5%. Розничные продажи обычно являются надежным индикатором того, как потребители реагируют на изменения денежно-кредитной политики центрального банка, такие как те, которые осуществляются Банком Англии.

По данным BRC-KPMG Retail Sales Monitor, общий объем розничных продаж вырос на 4,9% в годовом исчислении. Комментируя отчет Британского розничного консорциума (BRC), опубликованный 12 июля, аналитики заявили, что «не считая скачка в мае, в первой половине этого года рост розничных продаж оставался стабильным на уровне около 5% каждый месяц. Однако рост происходит на фоне гораздо более высокого уровня инфляции, что приводит к снижению маржи и прибыльности организаций во всем секторе».

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