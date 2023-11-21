Инфляция в Канаде в октябре, вероятно, снизится

Ноябрь 21, 2023 14:14

Текущая неделя будет насыщена с точки зрения публикации экономических данных, поскольку США готовятся отпраздновать День Благодарения в этот четверг. Сегодня Банк Канады (BoC), а также Статистическая служба Канады опубликуют свои отчеты по ИПЦ за октябрь.

Народный банк Китая (НБК) сохранил стоимость заимствований без изменений, поскольку ожидалось, что он сосредоточит свое внимание на влиянии монетарного стимулирования на экономику, учитывая что юань продолжает падение.

Банк Канады и Статистическая служба Канады опубликуют отчеты по ИПЦ

Экономисты предполагают, что в октябре инфляция в Канаде упала до 3,2% в годовом исчислении, приблизившись к целевому уровню Банка Канады. Следует отметить, что общий уровень инфляции в сентябре составил 3,8%.

Аналитики отмечают, что если прогноз подтвердится, это станет положительной новостью для Банка Канады, который хочет устойчивого снижения инфляции. Канадский центральный банк сохранил процентные ставки на прежнем уровне на своих последних двух заседаниях, став одним из первых крупных банков, приостановивших ужесточение денежно-кредитной политики.

НБК сохранил процентные ставки на прежнем уровне

Вчера утром китайский центральный банк объявил о своем решении сохранить процентные ставки без изменений. Решение оправдало ожидания рынка. Экономисты предполагают, что НБК принял это решение, поскольку падающий юань не мог поддержать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, в то время как политики хотели бы изучить влияние мощного пакета стимулов на экономику.

После этого заявления аналитики Bloomberg отметили, что «решение коммерческих кредиторов Китая сохранить базовые ставки на прежнем уровне в понедельник было почти предрешено после того, как Народный банк Китая сохранил ставки без изменений на прошлой неделе. Вопрос в том, что будет дальше. Мы ожидаем дополнительного смягчения, но при этом меры будут больше ориентированы на стимулирование роста кредитования, а не на снижение стоимости заимствований».

Бундесбанк: экономика Германии сократится в четвертом квартале?

Исследование, опубликованное Бундесбанком, центральным банком Германии, вызвало еще больше беспокойства относительно экономического состояния страны. Экономисты, работающие в немецком институте, предположили, что «объем экономики, вероятно, снова немного снизится в четвертом квартале 2023 года», добавив, что «немецкая экономика будет восстанавливаться с трудом после периода слабости, развернувшегося с началом войны в Украине».

В отчете упоминается, что наблюдаются признаки небольшого улучшения, которые могут переломить ситуацию после начала нового года. Однако, комментируя мировую экономическую активность, аналитики Бундесбанка отметили, что нет никаких свидетельств устойчивого улучшения глобального промышленного роста.

Commerzbank: цены на нефть, скорее всего, вернутся к $85 в первом квартале 2024 года

Поскольку за последние несколько недель цены на нефть упали, аналитики Commerzbank предполагают, что в первом квартале 2024 года они будут торговаться в районе 85 долларов США за баррель.

Комментируя новости на нефтяном рынке, они написали: «Поскольку Саудовская Аравия, скорее всего, будет придерживаться своего добровольного сокращения добычи нефти и после окончания 23023 года, в начале следующего года на рынке нефти ожидается лишь скромный избыток предложения. На горизонте второй половины 2024 года может возникнуть дефицит предложения из-за растущего спроса, что позволит Саудовской Аравии отменить сокращение добычи. В целом ожидается, что цена на нефть марки Brent восстановится до 85 долларов США за баррель в первом квартале 2024 года и вырастет до 90 долларов США за баррель к концу 2024 года».

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