Швейцарский франк и денежно-кредитная политика Национального банка Швейцарии

Июнь 16, 2023 15:43

Швейцарский франк — одна из самых популярных валют на мировых рынках. При упоминании швейцарской валюты, многие подумают о стабильности, поскольку Швейцария — страна, которая не принимала участия в вооруженных конфликтах в течение последних 200 лет, а ее экономика является одной из самых сильных в Европе, а также в мире.

Торговля швейцарским франком может быть не такой популярной, как торговля долларом США или британским фунтом, однако пара доллар США к швейцарскому франку считается одной из основных валютных пар, которые торгуются каждый день на мировых валютных рынках. В этой статье мы поделимся ценной информацией о швейцарском франке и швейцарской экономике.

Почему политика Национального банка Швейцарии (SNB) влияет на курс швейцарского франка?

Национальный банк Швейцарии является центральным банком Швейцарии и играет решающую роль в денежной системе страны. Он имеет два главных офиса, расположенных в Берне и Цюрихе. Он был основан в 1906 году и действует по особым правилам. Банк находится в государственной собственности, около 78% акций принадлежат швейцарским государственным организациям, а остальные торгуются на бирже.

Будучи независимым учреждением, Национальный банк Швейцарии уполномочен проводить денежно-кредитную политику в интересах страны. Его основная цель — обеспечить стабильность цен с учетом экономического развития. Стабильность цен крайне важна для стимулирования роста и процветания экономики, поскольку инфляция и дефляция могут нарушить экономическую деятельность и помешать эффективному распределению ресурсов.

Для реализации денежно-кредитной политики Национальный банк Швейцарии устанавливает ключевую процентную ставку, которая влияет на краткосрочные ставки швейцарского франка на денежных рынках. Банк также влияет на работу валютного рынка, когда того требуют денежно-кредитные условия.

С точки зрения регулирования, Национальный банк Швейцарии имеет четкие обязанности в банковском секторе. Он определяет значимые банки и их функции и сотрудничает с другими регулирующими органами для обеспечения достаточности капитала, ликвидности и организационных требований.

Кроме того, Национальный банк Швейцарии собирает статистические данные для выполнения своих функций денежно-кредитной политики, надзора за платежными системами и системами расчетов по ценным бумагам, а также для обеспечения стабильности швейцарской финансовой системы. Собранные данные оцениваются банком и публикуются для мониторинга экономики и поддержки решений в области денежно-кредитной политики.

Решение банка по процентной ставке: как оно повлияет на швейцарский франк?

Правление Национального банка Швейцарии соберется 22 июня, чтобы принять решение по процентным ставкам. Инфляция потребительских цен в Швейцарии замедлилась в мае и составила 2,2% в годовом исчислении. Цель банка — снизить общую инфляцию до 2%.

Согласно отчету Reuters, опубликованному 15 июня, прогнозы предполагают 54%-ную вероятность повышения на 50 базисных пунктов и 46%-ную вероятность – на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 1,5%.

8 июня глава банка Томас Джордан заявил, что очень важно довести общую инфляцию в Швейцарии до уровня ценовой стабильности, добавив, что удержание роста потребительских цен ниже 2% в течение длительного времени будет означать, что экономика больше не сталкивается с проблемами.

Вице-председатель Национального банка Швейцарии Мартин Шегель подтвердил, что банк готов принимать активное участие на валютных рынках, чтобы обеспечить надлежащие монетарные условия, и подчеркнул, что еще слишком рано давать сигнал «отбой» по регулированию инфляции, несмотря на ее недавние падения.

Barclays: Слабый доллар США может укрепить швейцарский франк

Поскольку швейцарскому франку в последнее время удавалось сохранять свою силу, валютные аналитики Barclays считают, что швейцарская валюта укрепится еще больше, поскольку они прогнозируют дальнейшее повышение процентной ставки и усиление валютных интервенций со стороны центрального банка.

В отчете Barclays говорится: «Сила швейцарского франка по отношению к доллару США является основной причиной сохранения оценок реального эффективного валютного курса (REER) CHF в условиях более слабого доллара США; между тем более снизившиеся условия риска, обычно связанные с укреплением доллара США, обеспечивают хорошую поддержку швейцарскому франку».

Commerzbank: политика ужесточения Национального банка Швейцарии подходит к концу?

Экономисты Commerzbank выразили свои взгляды на политику Национального банка Швейцарии и ее потенциальные последствия для пары EUR/CHF в отчете, опубликованном 12 июня. В отчете упоминается, что дальнейшее повышение ставки на заседании банка на следующей неделе, вероятно, станет ситуацией «свершившегося факта», однако дальнейшее значительное ужесточение маловероятно.

Аналитики отметили: «Конечно, многое может произойти до следующего заседания банка в сентябре, но с учетом того, что инфляция в Швейцарии в последнее время снизилась больше, чем ожидал Национальный банк, и была близка к верхней границе в 0-2% при 2,2% в мае означает, что потребность в дальнейшем повышении ставок, кажется, отсутствует. Вместо этого дальнейшее снижение инфляции, вероятно, повысит толерантность Национального банка Швейцарии к обесцениванию франка, поэтому мы видим повышенные возможности роста пары евро/швейцарский франк».

Торговля швейцарским франком с использованием инструментов управления рисками

Хотя некоторые инвесторы считают швейцарский франк активом-убежищем во время экономических потрясений, это не означает, что торговля им по отношению к другим валютам не сопряжена с риском. Инвесторы и трейдеры не должны забывать, что финансовые рынки могут легко двигаться как в пользу, так и против их позиций.

Швейцарский франк не является исключением. Риски возрастают, особенно если вы начинающий трейдер, а значит, у вас, вероятно, нет необходимого торгового опыта, чтобы судить о том, какой курс действий будет правильным при торговле. Управление рисками имеет важное значение для начинающих трейдеров. Только используя инструменты управления рисками, начинающие трейдеры смогут получать удовольствие от торговли, меньше беспокоясь.

Уметь использовать инструменты управления рисками важно. Существует широкий спектр учебных материалов, включая вебинары, статьи, руководства, семинары и т. д., предоставляемые брокерами или центрами обучения трейдингу. Иногда доступ к таким материалам предоставляется бесплатно, поэтому начинающим трейдерам следует воспользоваться этой возможностью и изучить основы управления рисками, прежде чем получать новый, но полный рисков опыт.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.