Рынки в ожидании отчета по ИПЦ в США

Апрель 12, 2023 14:00

Трейдеры находятся в ожидании отчета по инфляции в США за март, протокола заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) и решения Банка Канады по процентной ставке, которые будут опубликованы сегодня.

Комментируя инфляцию и денежно-кредитную политику США, аналитики BlackRock отметили: «Данные по инфляции в США на этой неделе покажут, что базовая инфляция остается значительно выше целевого уровня ФРС в 2%. Мы не видим достаточного повышения ставки со стороны ФРС, чтобы довести инфляцию до 2%. ФРС повышает ставки, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня, даже если из-за этого начинают появляться финансовые проблемы. Мы думаем, что ФРС в конечном итоге прекратит повышение, когда ущерб станет более очевидным».

Мартовский отчет по ИПЦ в США

Отчет по инфляции в США, который будет опубликован сегодня, может повлиять на стоимость доллара США по отношению к его конкурентам. Аналитики предполагают, что общая инфляция составит 5,3% в годовом исчислении, что на 0,7% ниже показателя в феврале.

Опрос, опубликованный Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показал, что ожидания в отношении общей инфляции через год должны вырасти в среднем на 4,7%, что немного выше февральского прогноза. Экономисты отмечают, что ФРС принимает во внимание конкретный опрос для оценки и корректировки своей денежно-кредитной политики.

Решение Банка Канады по процентной ставке

Сегодня Банк Канады объявит о своем решении по процентным ставкам. Экономисты предполагают, что совет управляющих Банка Канады сохранит расходы по займам на прежнем уровне. Ожидается, что совет директоров поделится своими прогнозами относительно экономического роста и потребительской инфляции в своем ежеквартальном отчете по денежно-кредитной политике.

Экономисты отмечают, что показатели занятости и рост ВВП за последние несколько месяцев оказались kexit, чем ожидалось, хотя процентные ставки достигли рекордного многолетнего максимума. Управляющий Банком Канады заявил, что центральный банк приостановит свои планы по повышению ставок, но не исключил возможность переоценки в зависимости от экономических условий.

Отчет о росте ВВП Великобритании

Национальная статистическая служба опубликует данные, касающиеся роста ВВП Великобритании в феврале. Аналитики прогнозируют рост на 0,1% в феврале в месячном исчислении.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), показатели британской экономики в 2023 году будут худшими среди 20 крупнейших экономик (G20), куда входит и Россия, которая сейчас испытывает на себе последствия санкций. Следует отметить, что МВФ пересмотрел свой предыдущий прогноз по ВВП Великобритании в 2023 году в сторону сокращения на 0,6%.

Комментируя прогноз МВФ, канцлер Джереми Хант сказал: «Прогноз МВФ по росту экономики Великобритании были изменены сильнее, чем для любой другой страны G7. МВФ отметил, что мы находимся на правильном пути к экономическому росту. Придерживаясь плана, мы более чем вдвое снизим инфляцию в этом году, ослабив ее давление».

Падение розничных продаж в США в марте?

В пятницу аналитики будут изучать отчет по розничным продажам в США за март. Экономисты предполагают, что розничные продажи выросли на 3,2% в годовом исчислении, что далеко от показателя в 5,4%, зафиксированного в феврале.

Опрос, опубликованный Mastercard ServicePulse, показал, что розничные продажи без учета автомобилей в марте выросли на 4,7% в годовом исчислении. Комментируя результаты опроса, экономисты Mastercard заявили: «Существует ряд факторов, влияющих на то, как сегодня потребитель совершает покупки, включая инфляцию, рынок труда, цены на продукты питания и газ, а также динамику процентных ставок. Но они по-прежнему совершают покупки — мы наблюдаем различный рост от сектора к сектору, при этом покупки в основном смещаются на предметы первой необходимости и получение нового опыта и впечатлений».

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