Рынки пристально следят за напряженностью на Ближнем Востоке

Октябрь 10, 2023 14:35

Во вторник утром цены на нефть упали, поскольку рыночные аналитики и инвесторы пытаются оценить потенциальное влияние конфликта на Ближнем Востоке на поставки энергоносителей. Фондовые рынки в Азии выросли, избавившись от давления, зафиксированного вчера.

В понедельник потрясения на Ближнем Востоке вызвали рост цен на нефть на мировых рынках, и популярный сырьевой товар восстановил позиции, утраченные на предыдущей неделе. Нефть марки Brent торговалась на 4% выше, по $89 за баррель, поскольку инвесторы старались добавить в свои портфели как можно больше защитных активов.

Некоторые рыночные аналитики предполагают, что Федеральная резервная система США (ФРС) пересмотрит вопрос по поводу повышения ставок, чтобы избежать рецессии или даже перенести снижение ставок в 2024 году. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС сохранит ставки без изменений на ноябрьском заседании, выросла до 89%.

Отчет об ИПЦ в Германии

В среду утром Destatis опубликует отчет по ИПЦ за сентябрь. Экономисты ожидают, что общая инфляция останется неизменной на уровне 4,5% и 0,3% в годовом и месячном исчислении соответственно. Последний раз более низкий уровень инфляции был зафиксирован в феврале 2022 года, накануне начала войны в Украине.

Однако новости с немецкого рынка не слишком позитивны. Аналитики ING отметили, что самый популярный бизнес-индикатор страны, индекс Ifo, снизился пятый месяц подряд, зафиксировав самое низкое значение с 2018 года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Германии в августе составил 39,1, что стало вторым самым низким показателем с мая 2020 года, а падение промышленных заказов более чем на 4% превзошло ожидания экономистов.

ОПЕК повысила долгосрочный прогноз по добыче нефти

В своем отчете World Oil Outlook за 2023 год ОПЕК заявила, что ожидает роста мирового спроса до т 116 млн баррелей в день к 2045 году, что на 6 млн баррелей больше, чем прогнозировалось в прошлом году. В отчете ОПЕК говорится, что инвестиции для покрытия роста добычи могут составить около 14 трлн долларов США.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс отметил: «Недавние события заставили команду ОПЕК пересмотреть каждый вид энергии, с акцентом на прагматичные и реалистичные варианты и решения. Призывы прекратить инвестиции в новые нефтяные проекты ошибочны и могут привести к энергетическому и экономическому хаосу. История изобилует многочисленными примерами потрясений, которые должны служить предупреждением о том, что происходит, когда политики не осознают всех сложностей в энергетике».

Вице-президент ЕЦБ де Гиндос призывает к осторожности

В понедельник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что участникам рынка следует быть осторожными из-за роста потребительских цен. Де Гиндос отметил, что макроэкономическая среда подвержена «огромной неопределенности».

Однако де Гиндос выразил уверенность в том, что инфляция движется по нисходящей траектории, несмотря на высокие цены на нефть, обесценивание евро по отношению к доллару США и роста стоимости рабочей силы.

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