Данные по розничным продажам в США и отчет по ВВП Китая в центре внимания

Октябрь 17, 2023 14:07

В то время как рыночные аналитики сосредоточены на геополитических событиях на Ближнем Востоке, ожидается, что отчет по розничным продажам в США и данные по инфляции, поступающие из Великобритании и Канады, дадут представление о влиянии жесткой денежно-кредитной политики на эти экономики.

Во вторник утром азиатские фондовые рынки выросли, при этом инвесторы ожидают публикации отчета о росте ВВП Китая за третий квартал.

Инфляция в Новой Зеландии достигла двухлетнего минимума в третьем квартале года, составив 5,6% в годовом исчислении. В результате новозеландский доллар ослаб на 0,44%, поскольку трейдеры полагают, что в ноябре Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) не будет повышать стоимость заимствований.

Розничные продажи в США в сентябре

Сегодня Бюро переписи населения США опубликует данные по розничным продажам в США. Экономисты ожидают, что отчет покажет рост продаж в сентябре на 0,2% в месячном исчислении, причем ожидаемый показатель будет ниже, чем в августе. Аналитики рынка предполагают, что потребительские расходы значительно снизились за последние несколько месяцев, поскольку высокая стоимость заимствований и рост цен, похоже, ограничивают бюджеты потребителей.

Согласно прогнозу Adobe Analytics, онлайн-продажи во время праздничного сезона, как ожидается, вырастут на 4,8% в годовом исчислении, поскольку ритейлеры будут предлагать большие скидки на многие товары, чтобы побудить потребителей тратить деньги.

Отчет по ИПЦ в Канаде

В среду Банк Канады и Статистическая служба Канады опубликуют данные по инфляции за сентябрь. По оценкам экономистов, общая инфляция в сентябре осталась неизменной, составив 4% в годовом исчислении.

Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил журналистам, присутствовавшим на недавней встрече Международного валютного фонда (МВФ), что банк «примет во внимание» ужесточение финансовых условий из-за более высокой доходности долгосрочных облигаций перед предстоящим объявлением денежно-кредитной политики, запланированным на 25 октября. Глава Банка Канады подтвердил, что канадская экономика не направлена в сторону рецессии.

Рост ВВП Китая в третьем квартале 2023 года

В среду Национальное бюро статистики опубликует отчет по ВВП за третий квартал. Некоторые экономисты предполагают, что китайская экономика выросла на 4,4% в годовом исчислении, снизившись с 6,3%, зафиксированных во втором квартале, но выросла на 1,0% в квартальном исчислении, что немного выше, чем в предыдущем квартале.

Экспорт и импорт продолжили снижаться, хотя, несмотря на увеличение банковского кредитования, аналитики отмечают дефляционное давление. В отчете Reuters отмечается: «Экономика вырастет на 5,0% в этом году, что соответствует сентябрьскому опросу и собственному целевому уровню Пекина, но ниже 5,5%, прогнозировавшихся в июльском опросе». Прогнозировалось, что в 2024 году рост замедлится до 4,5%.

Отчет по ИПЦ в Великобритании

В среду утром будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Аналитики прогнозируют, что общая инфляция в сентябре составит 6,5% в годовом исчислении.

Главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил, что Комитету по денежно-кредитной политике (MPC), возможно, придется пойти дальше и ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы достичь целевого показателя инфляции в 2%.

«Нам еще есть над чем поработать, чтобы вернуться к 2%. И нам, вероятно, есть над чем поработать, чтобы гарантировать, что, когда мы вернемся к 2%, этот показатель будет устойчивым», — сказал он, добавив, что падения общей инфляции будет недостаточно для того, чтобы Банк Англии мог сказать, что работа окончена.

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