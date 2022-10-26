В центре внимания темпы роста ВВП США, решение Банка Японии по процентной ставке

Октябрь 26, 2022 13:15

Последние два дня торговой недели будут посвящены предварительным данным по экономическому росту в США в третьем квартале и решению Банка Японии по процентной ставке.

Рынок ожидает, что валовой внутренний продукт (ВВП) США в третьем квартале составит 2,4% по сравнению с -0,6% во втором. Сила доллара США может быть подорвана, если фактический результат окажется хуже ожидаемого, и это вполне может произойти, учитывая общую тенденцию роста инфляции и повышения процентных ставок, негативно влияющих на доверие инвесторов.

С другой стороны, сила рынка труда в США сохраняет относительную стабильность, поддерживая выход экономики США из технической рецессии, наблюдавшейся в первой половине года. Недавнее укрепление финансового сектора отразилось в отчетах о прибылях и убытках компаний с большой капитализацией. Это может поспособствовать общему росту ВВП, поскольку банковский сектор зарабатывает на увеличении процентных доходов.

В пятницу Банк Японии объявит решение по процентной ставке, которая, как ожидается, останется на уровне -0,1%. У голубиной политики Банка Японии есть недостатки: уязвимость иены по отношению к сильному доллару США вынуждает центральный банк вмешиваться, чтобы укрепить стоимость иены.

Другой проблемой является рост инфляции в Японии, которая не достигла двузначных цифр, как это произошло в Европе и Великобритании, но, тем не менее, имеет тенденцию к росту, находясь на данный момент на уровне 3%. Если в заявлении Банка Японии появятся намеки на изменение позиции, это может повлиять на валютные кросс-курсы с иеной.

Еще одной проблемой является рост инфляции у основных торговых партнеров, что приводит к росту цен на импорт. Например, Япония является вторым по величине торговым партнером Австралии. Австралия сообщила о более высокой, чем ожидалось, инфляции, составившей 7,3% в третьем квартале по сравнению с 6,1% во втором. Это, вероятно, продолжит оставаться одной из основных причин роста инфляции в Японии, учитывая, что производители и экспортеры горнодобывающей промышленности, как правило, перекладывают более высокие издержки на своих клиентов.

Наконец, в пятницу Германия опубликует данные о темпах роста ВВП за третий квартал. Ожидается, что в квартальном исчислении ВВП снизится с 0,1% во втором квартале до -0,2% в третьем квартале, а в годовом исчислении упадет с 1,7% в третьем квартале прошлого года до 0,8% за аналогичный период этого года.

Предварительный годовой уровень инфляции в Германии за октябрь также должен быть опубликован в пятницу и, как ожидается, вырастет с 10% в сентябре до 10,1%. Любые неожиданности в фактических результатах ВВП и инфляции могут повлиять на валютные кросс-курсы евро.

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