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Замедление роста экономики США повышает риски для американского доллара

Октябрь 05, 2022 12:18

Риски для доллара США продолжают расти: производственные данные за сентябрь указали на сокращение занятости населения и новых заказов на фоне высокой инфляции и роста процентных ставок.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за сентябрь упал до 50,9 по сравнению с 52,8 в августе. Индикатор пока находится на территории роста, но это происходит самыми медленными темпами с начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

Учитывая, что производственный сектор США является вторым по величине в мире после Китая, а ужесточение денежно-кредитных условий ограничивает доступ к капиталу, крайне важно следить за развитием событий в этой области. Если в четвертом квартале в производственном секторе произойдет общее сокращение, негативное влияние сдерживающих факторов в отношении общего роста ВВП усилится.

Рост цен на сырьевые товары, используемые в производстве, такие как алюминий, никель и сырая нефть, также повлияли на промышленный рост на других рынках, но по-разному. Экспортеры сырья, как, например, Австралия, выиграли от высокого спроса и ограниченных поставок в свете геополитических событий. Завтра, 6 октября, будет опубликован месячный торговый баланс за август, который даст лучшее представление о состоянии австралийского экспортного рынка. Ожидается, что он вырастет с 8,733 млрд в июле до 10,5 млрд в августе.

Хотя Резервный банк Австралии повысил процентные ставки, он делает это медленнее, чем Федеральная резервная система США, а это значит, что австралийский доллар слабее доллара США. Соответственно, покупать сырье, экспортируемое Австралией, довольно выгодно из-за обменного курса, что может помочь поддержать объем торговли.

С другой стороны, кажется, все потребители жалуются на высокие розничные цены. Еврозона опубликует отчет о розничных продажах за август 6 октября. Ожидается, что розничные продажи в годовом исчислении снизятся с -0,9% в августе 2021 года до -1,7% в августе 2022 года. Крупнейшая экономика еврозоны, Германия, опубликует свой отчет о розничных продажах в пятницу, 7 октября. Ожидается, что его показатели также снизятся с -2,6% в августе 2021 года до -5,1% в августе 2022 года.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova