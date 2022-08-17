Рост экономики еврозоны оказался в центре внимания на фоне опасений начала глобальной рецессии

Август 17, 2022 11:48

Рост экономики еврозоны оказался в центре внимания на фоне опасений рынка по поводу начала глобальной рецессии, которые усилились в свете наступления технической рецессии в США, и первого удара по Великобритании – отрицательного экономического роста за квартал и высокой инфляции. Уровень инфляции в Великобритании вырос до 10,1% в годовом исчислении в июле – это оказалось выше прогнозируемых чисел и указывает на дальнейшее повышение процентных ставок.

Предварительные данные об экономике еврозоны будут опубликованы сегодня, пока трейдеры и инвесторы находятся в ситуации ужесточения денежно-кредитной политики с одной стороны, и инфляции – с другой. Рост ВВП – единственное, что не позволяет экономическим тискам захлопнуться.

Прогнозируется, что экономика блока будет расти со скоростью 0,7% в квартальном исчислении, без изменений по сравнению с первым кварталом. В годовом исчислении рынок ожидает роста на уровне 4% во втором квартале, также без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если сравнивать с США и Великобританией, Европейский Союз, похоже, находится на пути роста, при условии, что фактические результаты оправдают ожидания. Любые неожиданности могут вызвать колебания кросс-курсов с евро: положительный результат поможет валюте блока укрепиться, а неожиданный спад может привести к массовым продажам валютных пар.

Что касается глобальных новостей, связанных с экономическим ростом, сегодня США опубликует данные по розничным продажам за июль. Ожидается, что розничные продажи упадут с 1% в июне до 0,1% в июле, отражая снижение расходов на фоне высокой инфляции и настороженность в отношении роста процентных ставок.

Говоря о росте процентных ставок, FOMC опубликует сегодня свои протоколы, и отчет, который, вероятно, станет основой для формирования ожиданий в отношении предстоящего решения по ставкам в сентябре. Федеральная резервная система была самым агрессивным центральным банком с точки зрения повышения процентных ставок для сдерживания высокой инфляции, но поскольку инфляционное давление и рост ВВП в США немного ослабли, это будет принято во внимание в сентябре.

Еще одно важное торговое событие – данные по уровню безработицы в Австралии за июль, которые должны быть опубликованы завтра, в четверг, 18 августа. Ожидается, что безработица останется на уровне прошлого месяца в 3,5%.

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