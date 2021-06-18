Рост акций PayPal еще на 10% – возможно ли это?
Сектор цифровых платежей переживает волну популярности среди инвесторов. PayPal является одной из акций, на которые такой интерес оказал крайне положительное влияние. На фоне стремления PayPal к использованию криптовалют для проведения онлайн-платежей, многие инвесторы теперь надеются на то, что компания сможет получить еще больше выгоды за счет популярности криптовалют.
Источник: Admirals MetaTrader 5, PYPL, Monthly – Диапазон данных: c 1 июля 2015 г. по 17 июня 2021 г. по состоянию на 17 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
С технической точки зрения, ситуация с ценами на акции выглядит очень интересно. За последние несколько месяцев на дневном графике акций PayPal сформировался паттерн восходящего треугольника, как показано ниже. Сейчас акция пытается пробить горизонтальный уровень сопротивления в районе 276,00 долларов.
Если цена сможет пробить верхнюю границу восходящего треугольника и удержаться, трейдеры вполне могут ожидать новых рекордных максимумов на ценовом уровне около 307,00 долларов. Подобный скачок будет означать рост более чем на 10%.
Источник: Admirals MetaTrader 5, PYPL, Daily – Диапазон данных: c 17 сентября 2020 г. по 17 июня 2021 г. по состоянию на 17 июня 2021 г. в 20:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
Конечно, существует вероятность ложного пробоя. Тем не менее, настроения на рынке остаются оптимистичными, поскольку индекс Nasdaq 100 продолжает восходящий тренд, положительно влияя на акции широкого технологического сектора.
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