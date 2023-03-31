Реструктуризация Alibaba: что нужно знать

Март 31, 2023 10:47

На этой неделе Alibaba попала в заголовки финансовых новостей, поскольку ее генеральный директор Даниэль Чжан объявил о реструктуризации бизнеса. Это решение удивило рыночных аналитиков, поскольку это произошло всего через день после того, как основатель Alibaba Джек Ма впервые за последние 12 месяцев был замечен на публике в Китае.

В нашей статье мы поделимся с вами подробностями о планах реорганизации Alibaba и о том, что они будут значить для инвесторов.

Что такое Alibaba?

Alibaba (Alibaba Group Holding Ltd.) — китайская международная технологическая компания, которая использует свой опыт в области электронной коммерции для связи предприятий и клиентов по всему миру. Джек Ма, бывший учитель английского языка, возглавлял команду людей, которые основали Alibaba в 1999 году как веб-сайт электронной коммерции для B2B.

Тем не менее, с тех пор многое изменилось: Alibaba расширила свою деятельность за счет услуг по обслуживанию клиентов и электронных платежей, поисковых систем для онлайн-покупок, облачных вычислений и т. д. Согласно веб-сайту Alibaba: «наша цель на 2036 финансовый год — обслуживать 2 миллиарда потребителей во всем мире, позволить 10 миллионам предприятий стать прибыльными и создать 100 миллионов рабочих мест».

Реструктуризация Alibaba: каков план?

28 марта руководство Alibaba объявило о своем решении разделить компанию на 6 бизнес-групп. Согласно объявлению, каждую бизнес-группу возглавит собственный совет директоров. Каждая группа сможет привлекать средства и провести первичное публичное размещение акций (IPO), когда рыночные условия будут благоприятными.

Члены совета директоров отметили, что это шаг, направленный на создание акционерной стоимости и повышение конкурентоспособности на рынке. Акции Alibaba выросли сразу после объявления о реструктуризации, подорожав на 14% на Уолл-стрит.

Как будет разделена империя Alibaba стоимостью $220 млрд?

Согласно заявлению компании, шесть новых бизнес-кластеров будут следующими:

Cloud Intelligence Group: будет включать облачные сервисы и сервисы искусственного интеллекта Alibaba.

Taobao Tmall Commerce Group: будет включать торговую деятельность в Китае, такую как цифровые торговые площадки Taobao и Tmall, платформу Taobao Deals, торговую площадку сообщества Taocaicai, оптовую торговую площадку 1688.com и другие предприятия.

Local Services Group: будет включать навигационную платформу Amap, службу доставки Ele.me и другие предприятия.

Cainiao Smart Logistics: будет включать логистические услуги компании.

Global Digital Commerce Group: в нее войдут международные торговые компании Lazada, AliExpress, Trendyol, Daraz и Alibaba.com.

Digital Media and Entertainment Group: будет включать потоковое вещание и кинобизнес Alibaba.

Генеральный директор Alibaba: деятельность станет более гибкой

Генеральный директор Alibaba отметил: «эта трансформация позволит всем нашим предприятиям стать более гибкими, улучшит процесс принятия решений и позволит быстрее реагировать на изменения рынка». Даниэль Чжан сказал: «Мы фокусируемся на идее гибкости организации уже несколько лет. Alibaba Group будет представлять собой холдинговую компанию, которая является держателем контрольного пакета акций компаний бизнес-группы. Как контролирующий акционер, руководство Alibaba продолжит контролировать советы директоров этих новых компаний».

Что значит план Alibaba для инвесторов и трейдеров?

Не секрет, что стоимость компании упала на 600 млрд долларов США с момента своего пика в октябре 2020 года. Некоторые аналитики предполагают, что важную роль в этом сыграло подавление китайского правительства на технологические компании.

Экономисты рассматривают объявление о реструктуризации как признак перемен в отношении китайских технологических компаний, отмечая, что этот шаг могут повторить другие крупные игроки рынка. После нескольких месяцев за границей возвращение Джека Ма в Китай может быть воспринято как знак перемирия, поскольку китайское правительство хочет укрепить экономику.

Финансовый директор Alibaba Тоби Сюй заявил акционерам, что компания продолжит оценивать важность каждой компании и «решать, продолжать ли сохранять над ней контроль». Он также подтвердил, что реорганизация Alibaba не повлияет на ее план выкупа акций.

Перемирие или борьба за выживание?

Управляющие активами в беседе с Reuters заявили: «интернет-фирмы не будут просто сидеть и позволять регулированию подрывать их рост и прибыль. Такие компании, как Tencent, Alibaba, JD, Didi и ByteDance, вносят изменения снизу вверх, чтобы снизить регулятивные риски, сократить расходы (увольнения), повысить операционную эффективность, избавиться от непрофильных предприятий». Согласно тому же сообщению Reuters, рейтинговые агентства S&P и Moody's заявили, что на этой неделе реструктуризация Alibaba оказалась положительной для кредитоспособности.

Комментируя план реструктуризации Alibaba, портфельные менеджеры сообщили журналистам CNBC, что реструктуризация Alibaba может стать хорошим знаком для инвесторов, поскольку «нормативные препятствия, с которыми мы сталкивались в последние два года… теперь превращаются из препятствия в помощь. Нам посчастливилось иметь высшее руководство, которое может раскрыть ценность, и для меня это фантастический показатель того, что мы сейчас, по сути, находимся на пути к тому, чтобы регулирование более не являлось той проблемой, которой оно было раньше».

В своем обращении к инвесторам аналитики JP Morgan сравнили реструктуризацию Alibaba с трансформацией Google/Alphabet. «Сравнивая реорганизацию Alibaba с преобразованием Google в Alphabet с точки зрения влияния на настроения инвесторов, отметим что оно является явным стимулом для улучшения настроений, который должен повлиять на цену акций в краткосрочной перспективе. Тем не менее, мы считаем, что реорганизация Alibaba может иметь более серьезные последствия для основ бизнеса и стоимости акций в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — написали они в своем отчете.

Экономисты UBS отметили, что выделение подразделений поможет конгломератам снизить потенциальный регуляторный риск, открыть заблокированные ценности на уровне конгломерата и снизить регуляторный риск, с которым столкнулись дисконтные конгломераты.

Как снизить риски в торговле?

Значительное падение стоимости Alibaba за последние два года показывает, что при инвестировании и торговле всегда есть риски. Торговать непросто, если вы новичок. Торговля требует скорости, трезвого мышления и тщательного анализа. Начинающие трейдеры чаще совершают ошибки, поскольку им не хватает необходимого опыта и терпения, а иногда они могут вести торговлю на эмоциях. Построить торговую стратегию также непросто, так как многие факторы могут сыграть роль в ее конечном успехе или провале.

Лучший способ достичь своих финансовых целей с помощью торговли — повысить уровень своих знаний о трейдинге. Звучит сложно? Нет, это не так, поскольку вам доступен широкий спектр учебных материалов, предоставляемых брокерами и подготовленных различными экспертами рынка. Изучение того, как использовать инструменты управления рисками при торговле, является обязательным, а вебинары, статьи и блоги опытных трейдеров помогут вам понять, как включить их в свою стратегию и снизить риски.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.