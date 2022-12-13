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Решения мировых ЦБ по процентным ставкам на фоне опасений начала рецессии

Декабрь 13, 2022 14:13

На этой неделе рынки находятся в ожидании решений центральных банков по процентным ставкам на фоне опасений начала глобальной рецессии. Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликуют свои решения и информацию по денежно-кредитной политике в среду и четверг.

Решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано завтра, и согласно общему мнению, ставка будет увеличена с текущего уровня в 4% до 4,5%. Совпадет ли решение с мнением рынка? В последнее время риторика ФРС была менее ястребиной, но и не более голубиной, как надеялись многие участники рынка. Центральный банк по-прежнему полон решимости победить инфляцию, однако, если ЦБ будет действовать в соответствии с последними комментариями председателя ФРС Джерома Пауэлла, вероятно, уже в этом месяце произойдет ослабление повышения процентной ставки.

Тем не менее вероятность более высокого повышения процентной ставки остается, а это значит, что инвесторам и трейдерам стоит рассматривать оба варианта развития событий.

Декабрьское заседание FOMC – важное событие, поскольку оно посвящено денежно-кредитной политике и отчету с экономическими прогнозами. Этот отчет включает изменения валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозы по уровню инфляции и безработицы. Рынок труда является особенно острым вопросом, поскольку он сохранил свою силу в постпандемической экономики США. Если FOMC спрогнозирует ослабление сектора труда в начале 2023 года, участники рынка могут отреагировать соответствующим образом, поскольку более высокий уровень безработицы является одним из основных показателей экономической слабости.

В Великобритании подсчет количества заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости за ноябрь не оправдал ожиданий рынка и составил 30,5 тыс. по сравнению с прогнозируемыми 3,5 тыс. и предыдущим уровнем -6,4 тыс. в октябре. Это самый большой рост обращений за пособиями по безработице с февраля 2021 года, при этом эта информация стала известна незадолго до решения Банка Англии по процентной ставке в четверг.

Ожидается, что Банк Англии повысит прогноз по ключевой процентной ставке с 3 до 3,5% на фоне высокой инфляции, достигшей 11,1% в октябре. Более резкое повышение может усилить опасения по поводу рецессии и привести к росту безработицы. Как и в случае с США, более высокая безработица указывает на более слабый общий рост, это сделает возросшую стоимость жизни тяжелым бременем для потребителей и государства из-за увеличения фискальной поддержки безработных.

Теперь к решению ЕЦБ в четверг. Ожидается, что центральный банк Европы повысит ключевую процентную ставку с 2% до 2,5%, балансируя между контролем высокой инфляции и поддержкой экономического роста. Любые сюрпризы в денежно-кредитной политике ЕЦБ могут рост волатильности на валютном и фондовом рынках.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Автор финансовых текстов

Сара Фенвик обладает опытом работы в журналистике и средствах массовой информации. Она работала корреспондентом, освещая новости Швейцарской фондовой биржи, а также на протяжении 15 лет является автором текстов в сфере финансов и экономики.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova