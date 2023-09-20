ФРС, Банк Англии и Банк Японии объявят решения по процентным ставкам

Сентябрь 20, 2023 13:39

Решение по процентной ставке станет ключевым словом на этой неделе, поскольку Федеральная резервная система США (ФРС), Банк Англии и Банк Японии объявят о своих решениях относительно денежно-кредитной политики.

Сегодня Банк Англии увидел хорошие новости: отчет Национальной статистической службы Великобритании показал, что общий уровень инфляции в августе упал до 6,7%. Стоит отметить, что экономисты прогнозировали рост до 7,0%. Падение показателей инфляции, которое могло бы позволить Банку Англии не повышать ставки, привело к падению фунта до четырехмесячного минимума по отношению к доллару США.

Народный банк Китая (НБК) оставил ставки на прежнем уровне в соответствии с ожиданиями экономистов, поскольку ослабление юаня и укрепление экономики позволили ему отложить реализацию дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Решение ФРС по процентной ставке

Ожидается, что ФРС объявит о своем решении по процентной ставке позже сегодня. Аналитики рынка предполагают, что центральный банк США сохранит процентные ставки на прежнем уровне, хотя уровень инфляции остается выше целевого диапазона. Глава ФРС Джером Пауэлл во время своего выступления в Джексон-Хоуле подтвердил, что еще одно повышение ставок может снизить инфляцию до желаемого уровня.

Опрос Reuters показал, что 95% опрошенных экономистов прогнозируют, что центральный банк США будет удерживать ставку по федеральным фондам в текущем диапазоне 5,25%-5,50%. Инструмент CME FedWatch Tool также указывает на сохранение ставок на текущем уровне с вероятностью 99%. ФРС уклоняется от любых комментариев, касающихся снижения ставок, и настаивает на том, что стоимость заимствований, вероятно, будет оставаться высокой в течение длительного времени.

Решение Банка Англии по процентной ставке

В четверг наступит очередь Банка Англии объявить свое решение по процентным ставкам. Экономика Великобритании, похоже, находится на грани рецессии, поскольку показатели роста выглядят не очень обнадеживающими, в то время как потребители пытаются скорректировать свои бюджеты с учетом более высоких цен и тарифов.

По прогнозам экономистов, Комитет по денежной политике (MPC) Банка Англии, как ожидается, рассмотрит вопрос о повышении ставок на 25 базисных пунктов, что еще больше ужесточит денежно-кредитную политику. Однако недавние данные по инфляции могут повлиять на это решение.

Ранее в этом месяце глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что банк гораздо ближе к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Тем не менее, Кэтрин Манн выступила против паузы, а аналитики Citi предположили: «Явная оппозиция Манн паузе и связанное с этим осуждение большинства решений MPC, по нашему мнению, являются признаком внутренней дискуссии. Поэтому пауза, по нашему мнению, является частью дискуссии».

Решение Банка Японии по процентной ставке

Совет управляющих Банка Японии соберется, чтобы принять решение о курсе своей денежно-кредитной политики. Экономисты, знакомые с политикой Банка Японии, предполагают, что совет директоров не будет повышать ставки на этом заседании, а контроль кривой доходности (YCC), скорее всего, будет сохранен.

Банк Японии не последовал примеру повышения ставок, как это делают ФРС и ЕЦБ, но некоторые из его политиков начали упоминать о необходимости сокращения монетарных стимулов, которые поддерживали японскую экономику в течение последнего десятилетия.

В своем выступлении на прошлой неделе управляющий Кадзуо Уэда отметил, что к концу года центральный банк Японии, возможно, будет иметь в своем распоряжении достаточно данных, которые помогут ему принять решение о прекращении политики отрицательных ставок.

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