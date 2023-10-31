Решения Банка Японии по денежно-кредитной политике ослабили японскую иену

Октябрь 31, 2023 15:45

Банк Японии объявил о сохранении процентных ставок на прежнем уровне, одновременно разочаровав участников рынка решением не увеличивать потолок доходности 10-летних гособлигаций с 1% до 1,25%. В результате японская иена оказалась под давлением, потеряв позиции по отношению к доллару США.

Отчет Евростата по еврозоне показал, что в октябре годовая базовая инфляция HICP упала до 4,2%, как и ожидалось, в то время как в третьем квартале 2023 года реальный ВВП вырос на 0,1% в годовом исчислении.

BP, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний в мире, объявила о резком падении прибыли в годовом исчислении, не оправдав оценок аналитиков. В сопроводительном отчете BP говорится, что ограничения добычи ОПЕК и ожидаемое восстановление спроса могут поддержать цены на нефть.

Решение Банка Японии по процентной ставке

Как и ожидалось, Банк Японии сохранил стоимость заимствований без изменений, но обновил формулировку, используемую для описания верхней границы доходности 10-летних государственных облигаций Японии. В заявлении центрального банка Японии отмечалось: «Банк будет поддерживать целевой уровень доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB) на уровне около нуля процентов, он будет осуществлять контроль кривой доходности с верхней границей в 1,0% по их доходности в качестве основы."

Во время своего выступления глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что он внимательно изучит влияние политики правительства на прогноз по инфляции. Уэда отметил: «Пока мы не увидим достижения целевого показателя инфляции, контроль кривой доходности и политика отрицательных процентных ставок продолжат действовать».

ВВП Германии снизился в третьем квартале 2023 года

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало отчет по ВВП страны, который в третьем квартале 2023 года сократился на 0,1% в квартальном исчислении. Аналитики Destatis отметили, что рост ВВП во втором квартале 2023 года был пересмотрен в сторону повышения с 0% до 0,1%, упомянутых в предыдущем отчете.

Объявленный отрицательный показатель экономического роста приблизил немецкую экономику еще на один шаг к рецессии. Аналитики ING подчеркнули: «Еще хуже то, что экономика в настоящее время остается чуть уровня, который наблюдался до пандемии более трех лет назад. Одни только эти данные подчеркивают, что экономика Германии стала одной из стран еврозоны, отстающих по росту».

ЕЦБ, Казимир: «В следующих кварталах придется сохранять уровень ставки на пике»

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Питер Казимир опроверг надежды на снижение ставок, осуществленное центральным банком еврозоны. В своем выступлении Казимир отметил: «Голоса, призывающие к завершению цикла повышения ставок, «должны придержать коней», еще слишком рано объявлять о победе и говорить, что дело сделано. Риски роста инфляции еще не исчезли, поэтому мы должны сохранять бдительность. Дополнительные ужесточения могут произойти, если поступающие данные вынудят нас это сделать».

Член правления ЕЦБ подтвердил, что декабрьские данные по инфляции, а также мартовские данные могут стать вехами в отношении денежно-кредитной политики банка.

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