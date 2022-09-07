Всеобщее внимание направлено на решение ЕЦБ по процентной ставке, выступление ФРС

Сентябрь 07, 2022 12:14

После почти трех кварталов повышенной волатильности, вызванной высокой инфляцией и геополитическим давлением, кажется, что в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике рынки настроены на скачок процентных ставок в еврозоне.

Заседание ЕЦБ состоится в четверг, 8 сентября, и, как ожидается, банк повысит ключевую процентную ставку с 0,5% до 1%. Уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в 9,1% в августе, что увеличило риски негативного влияния высоких цен на покупательную способность потребителей.

Поскольку евро торгуется по отношению к доллару США на уровне минимумов, невиданных уже несколько десятилетий, единая валюта блока может оказаться в невыгодном положении во время торговли товарами и услугами, при этом с апреля объемы экспорта ЕС неуклонно растут. Экспорт из ЕС увеличился с 22,1 млрд евро в мае до 22,5 млрд евро в июне, достигнув пятилетнего максимума. Это способствует общему экономическому росту и увеличению денежного потока, пока Европа борется с последствиями конфликта в Украине.

Органы, осуществляющие денежно-кредитную политику в США, выступят с речью в тот же день, когда станет известно решение ЕЦБ по процентной ставке. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, вероятно, поддержит ястребиную риторику центрального банка после знаменательной речи в Джексон-Хоул чуть более недели назад.

Пауэлл предупредил, что из-за высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок возникнут дополнительные проблемы. Торговые рынки отреагировали покупкой активов-убежищ, укрепив доллар США по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы решили, что шансы на более глубокую рецессию в США невелики. Вместо этого участники рынка были сосредоточены на перспективах роста доходности по активам, номинированным в долларах США, таким как казначейские облигации, и на сильных показателях отчета Non-Farm Payrolls за август.

Сегодня центральные банки Канады и Великобритании также опубликуют обновленную информацию по денежно-кредитной политике. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли выступит сегодня с речью, в которой участники рынка постараются найти подсказки по дальнейшей денежно-кредитной политики в регионе, где уровень инфляции достиг двузначных цифр и является самой высокой среди стран G7.

Наконец, сегодня Банк Канады объявит свое последнее решение по процентной ставке. Ожидается, что Банк Канады повысит ключевую ставку с 2,5% до 3,25%. Если в денежно-кредитной политике Банка Канады произойдут какие-либо неожиданные изменения, это может вызвать колебания валютных кросс-курсов с CAD.

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