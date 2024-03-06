ЕЦБ примет решение по процентным ставкам. Отчет NFP в центре внимания

Март 06, 2024 15:15

Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке и публикация данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США (отчет NFP) являются одними из самых важных финансовых событий этой недели. Сегодня также канцлер Великобритании представит весенний бюджет, который может включать снижение налогов.

Решение ЕЦБ по процентной ставке

В четверг управляющий совет ЕЦБ соберется, чтобы принять решение по денежно-кредитной политике и процентным ставкам. Аналитики рынка прогнозируют, что стоимость заимствований, скорее всего, останется на прежнем уровне. Они ожидают комментариев Кристин Лагард о том, как ЕЦБ будет планировать свою денежно-кредитную политику по мере приближения конца первого квартала.

Общая инфляция снизилась за последние несколько месяцев, но базовая инфляция, похоже, не хочет сдаваться. Стратеги Morningstar отметили: «Дело в том, что инфляция значительно снизилась, и траектория все еще положительная. Показатель MRO составляет 4,5%, а значит, у банка есть место для маневра. Он может провести небольшое сокращение в июне и дождаться результатов. Поскольку европейская экономика балансирует на пороге рецессии, мы считаем, что ЕЦБ теперь должен сбалансировать (внешний) риск возобновления инфляции с необходимостью гарантировать, что экономика не вступит в длительную рецессию. В этом отношении июнь кажется разумным компромиссом».

Канцлер Великобритании представит весенний бюджет

Сегодня канцлер Великобритании Джереми Хант представит подробности весеннего бюджета. Экономисты ING подчеркивают, что в зависимости от бюджетного плана британский фунт может получить поддержку, отмечая, что «умеренный пакет налоговых льгот (то есть такой, который не вызывает беспорядков на рынке ценных бумаг), вероятно, окажет поддержку фунту стерлингов на этой неделе, но спектр возможностей, по общему признанию, весьма широк».

В отчете Commerzbank о потенциальной реакции фунта говорится: «Реакция, безусловно, будет во многом зависеть от степени улучшения ситуации в конечном итоге. И, прежде всего, будут доверять Банку Англии управление более высокими расходами. Одно можно сказать наверняка: экспансионистская фискальная политика, скорее всего, затруднит Банку Англии задачу взять инфляцию под контроль в долгосрочной перспективе. Учитывая неопределенность, трудно сделать точный прогноз по фунту. Если рынок поверит, что Банк Англии отреагирует на увеличение расходов последующим снижением ставок, фунт стерлингов сегодня может снова укрепиться. С другой стороны, если сокращения окажутся значительно выше, чем ожидалось, фунт может пострадать».

Глава ФРС выступит перед Конгрессом США

Председатель ФРС Джером Пауэлл должен представить полугодовой отчет о денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей в Вашингтоне. В последние недели Пауэлл, а также некоторые члены ФРС вновь заявили, что готовы продолжить реализацию подхода «выше и дольше», когда дело касается ставок, выразив свое удовлетворение ценовой тенденцией.

В интервью, записанном для CBS в феврале, Пауэлл сказал, что рынок труда и экономика страны сильны, а на горизонте нет никаких признаков рецессии. Глава ФРС отметил: «Я считаю, что экономика находится в хорошем состоянии, и есть все основания полагать, что положение может улучшиться».

Отчет Nonfarm Payrolls США за февраль

В пятницу рынки будут следить за данными отчета NFP за февраль, которое опубликует Бюро статистики труда США. Показатели NFP являются одними из главных финансовых данных, публикуемых в США каждый месяц, поскольку Федеральная резервная система учитывает состояние рынка труда при корректировке своей политики.

Ожидается, что показатель NFP снизился до 200 000 от уровня январского показателя в 353 000. Если значение NFP достигнет отметки около 200 тыс., доллар США может ослабнуть, поскольку данные будут указывать на то, что высокие процентные ставки нанесли ущерб экономике страны, в результате чего ФРС может их снизить.

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