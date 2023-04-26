Решение Банка Японии по процентной ставке: стоит ли ждать сюрпризов?

Апрель 26, 2023 13:43

Решение Банка Японии по процентной ставке и публикация предварительных данных по ВВП США и еврозоны – ключевые события текущей недели.

Австралийский доллар достиг шестинедельного минимума после того, как средний индекс потребительских цен за 1 квартал 2023 года не оправдал ожиданий, составив 6,6% в годовом исчислении.

Комментируя переговоры о дедолларизации, аналитики Goldman Sachs предположили: «мы пока не видим доказательств этого в данных (например, в Бразилии растущая доля юаня в резервах заменила канадский доллар, а не доллар США), и мы уверены, что в настоящее время ему нет реального соперника».

Решение Банка Японии по процентной ставке

Правление Банка Японии проведет собрание в пятницу, чтобы принять решение по процентным ставкам. Экономисты ожидают, что Банк Японии сохранит стоимость кредитов на прежнем уровне. Это будет первое заседание совета директоров с тех пор, как Кадзуо Уэда был назначен новым управляющим Банка Японии.

Аналитики UOB Group считают, что Банк Японии сохранит свою денежно-кредитную политику без изменений, по крайней мере, на этом заседании. «Мы ожидаем, что Уэда выполнит развертывание в два широких этапа: 1) длительный период (с апреля по декабрь 2023 г.) для подготовки рынка к планомерному выходу из сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии, что также может включать расширение торгового диапазона доходности 10-летних гособлигаций (до +/- 100 б.п.). 2) Мы ожидаем, что нормализация денежно-кредитной политики начнется только в начале 2024 года — контроль кривой доходности будет снижен, а отрицательная ставка вырастет с -0,1% до 0% в январе 2024 года», — отмечается в отчете.

Аналитики ING, комментируя предстоящее заседание Банка Японии, заявили: «Повышение ставки в этом году маловероятно, но уже в июне возможны корректировки контроля кривой доходности. Один из возможных вариантов заключается в том, что Банк Японии установит целевую доходность на уровне доходности 5-летних государственных облигаций вместо текущей доходности 10-летних гособлигаций на уровне 0,5%».

Отчет по ИПЦ в Токио

Ожидается, что Статистическое бюро Японии опубликует данные по инфляции в Токио за апрель. Экономисты прогнозируют общую инфляцию на уровне 2,6% в годовом исчислении, что ниже показателя в 3,3%, зафиксированного в марте.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил японским депутатам, что было бы уместно сохранить контроль кривой доходности и смягчить денежно-кредитную политику с учетом текущих экономических, ценовых и финансовых событий. Он добавил, что если заработная плата и инфляция вырастут больше, чем ожидалось, центральный банк Японии может ужесточить денежно-кредитную политику, повысив процентные ставки.

Предварительные данные по ВВП США и еврозоны за 1 кв. 2023 г.

На этой неделе выйдут предварительные данные по ВВП за первый квартал 2023 года в США и еврозоне. В четверг Бюро экономического анализа США опубликует предварительный отчет по ВВП, темпы роста которого, по прогнозам, составили 2% в квартальном исчислении по сравнению с показателем 2,6%, зафиксированным в четвертом квартале предыдущего года.

Ожидается, что отчет Евростата покажет темпы роста ВВП на уровне 0,2% в квартальном исчислении и 1,4% в годовом исчислении. В отчете, подготовленном экономистами Rabobank, отмечается: «мы считаем ожидания слишком пессимистичными, и ожидаем относительно сильного роста в первом квартале. Однако мы не думаем, что сильный рост сохранится в течение всего года, поскольку кредитный импульс ослаб, и глобальный рост, вероятно, станет препятствием».

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