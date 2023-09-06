Решение Банка Канады по ставке и ВВП Японии в центре внимания

Сентябрь 06, 2023 14:43

Решение Банка Канады по процентной ставке, а также отчет о ВВП Японии за второй квартал года станут одними из самых важных финансовых данных этой недели.

Источники СМИ Саудовской Аравии сообщили, что власти королевства решили продлить добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки до конца года. После выхода этой новости стоимость нефти Brent подскочила выше 90 долларов США за баррель впервые с ноября 2022 года.

Глава ФРС Кливленда Лоретта Местер заявила репортерам Börsen-Zeitung, что «возможно, придется продолжить повышение, возможно, придется поднять ставку еще немного». Член правления Федеральной резервной системы отметила, что пока есть время оценить ситуацию до следующего заседания. Местер также добавила: «Если мы в конечном итоге поднимем процентные ставки слишком сильно и экономика потеряет импульс , мы можем снизить процентные ставки».

Решение Банка Канады по процентной ставке

Ожидается, что правление Банка Канады объявит о своем решении по процентной ставке в среду днем. Аналитики предполагают, что центральный банк Канады, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений после заседания совета директоров. Финансовые данные, поступающие из Канады, показывают, что экономика начала замедляться после 10 повышений ставок за период в 16 месяцев.

Экономисты ING написали в отчете, что «экономика Канады неожиданно замедлилась во втором квартале, при этом потребительские расходы резко сократились, а инвестиции в жилье рухнули. Учитывая замедление рынка труда, опасения Банка Канады по поводу инфляции должны ослабнуть, а 6 сентября им должно быть принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне».

Китаю и еврозоне грозит экономический спад?

Аналитики Goldman Sachs опасаются, что Китай может столкнуться с «более устойчивым замедлением», по сравнению с тем, которое затронуло японскую экономику за последние несколько лет. Согласно их отчету, «Китай сталкивается с краткосрочными и долгосрочными проблемами, связанными с рынком недвижимости и демографическими перспективами. Хотя «внезапный спад» маловероятен, мы видим риски более устойчивого спада, как в Японии».

Замедление, похоже, является ключевым словом не только для Китая, но и для еврозоны, поскольку член правления ЕЦБ Франсуа Виллерой де Гальо заявил: «Наблюдается замедление темпов роста, но рецессии нет. Мы должны снизить инфляцию до уровня 2% в период до 2025 года. В борьбе с инфляцией поддержание ставок в течение достаточно длительного периода теперь имеет большее значение, чем дальнейшее повышение».

Отчет о ВВП Японии за II квартал 2023 года

В четверг вечером правительство Японии опубликует данные о росте экономики во втором квартале 2023 года. Экономисты предполагают, что рост ВВП Японии, скорее всего, составит 1,3% в квартальном исчислении и 5,5% в годовом исчислении.

Предварительные данные, опубликованные три недели назад, показали, что ВВП третьей по величине экономики мира за этот период вырос на 6% в годовом исчислении. Экономисты отметили, что слабая японская иена стимулировала экспорт, в то время как падение цен на сырьевые товары также сыграло роль в значительном развитии экономики.

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