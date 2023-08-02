Решение Банка Англии по процентной ставке и отчет Nonfarm Payrolls в центре внимания

Август 02, 2023 14:15

Решение Банка Англии по процентной ставке в четверг и отчет Nonfarm Payrolls в США, который будет опубликован в пятницу, окажутся в центре внимания рынков. Поскольку оба финансовых события связаны с двумя крупнейшими экономиками мира, экономисты тщательно изучат соответствующие данные, чтобы иметь возможность прогнозировать будущий курс действий Федеральной резервной системы и Банка Англии.

Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с AAA до AA+. Аналитики заявили, что постоянные политические разногласия по поводу лимита долга и принятые в последнюю минуту резолюции подорвали доверие к фискальному управлению.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Финансовые репортеры называют это «супер четвергом». Одно можно сказать наверняка: большинство рыночных аналитиков будут внимательно следить за решением совета управляющих Банка Англии по процентной ставке. Опрос Reuters среди экономистов показал, что большинство ожидает, что центральный банк Великобритании повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. В отчете Reuters говорится: «Ожидания пиковых ставок Банка Англии составили 6,5% 11 июля после того, как финансовые данные указали на рекордный рост заработной платы. Но снижение инфляции потребительских цен оказалось более значительным, чем прогнозировалось. Сейчас инвесторы считают, что пик ставки придется на конец этого года или начало 2024 года и составит от 5,75% до 6%».

Экономисты Crédit Agricole предположили, что британский фунт может укрепиться, если Банк Англии прибегнет к более агрессивным мерам, чем ожидалось: «В настоящее время аналитики прогнозируют повышение ставок Великобритании более чем на 25 базисных пунктов на предстоящем заседании Банка Англии. Это означает, что потенциальные плюсы такого повышения ставки уже, возможно, заложены в текущую цену фунта стерлингов. С учетом текущих рыночных ожиданий, для краткосрочного роста фунта стерлингов комитет денежно-кредитной политики должен будет принять политическое решение или заявление, которые будут иметь более агрессивный характер, чем того ожидает рынок».

Отчет Nonfarm Payrolls в июле 2023 г.

Неделя завершится июльским отчетом Nonfarm Payrolls (NFP), который будет опубликован Федеральным бюро статистики труда США (BLS). Данные NFP отражают силу рынка труда и экономики, и учитываются ФРС и экономистами при анализе успеха проводимой денежно-кредитной политики.

Аналитики прогнозируют, что показатель NFP сократится до 200 000, что немного меньше июньского значения в 209 000. Следует отметить, что прогноз значительно ниже 12-месячного скользящего среднего показателя в 316 000 человек. Если цифра в отчете NFP окажется на уровне 200 000, как прогнозируется, это будет означать, что экономика замедляется, включая инфляционное давление. Если цифра окажется выше, чем ожидалось, это может вынудить ФРС в очередной раз повысить стоимость заимствований на следующем заседании.

Розничные продажи еврозоны в июне

В пятницу утром Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне за июнь. Аналитики рынка предполагают, что розничные продажи упали на 1,7% в годовом исчислении, но выросли на 0,2% в месячном исчислении. Европейский центральный банк (ЕЦБ) несколько раз повышал ставки за последние несколько месяцев, пытаясь бороться с инфляционным давлением. В результате стоимость жизни подскочила, и большие группы потребителей пытаются свести концы с концами.

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