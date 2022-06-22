Как выступление Пауэлла может повлиять на валютные пары с долларом США

Июнь 22, 2022 13:09

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит сегодня с речью перед Конгрессом. Учитывая, что он возглавляет центральный банк крупнейшей экономики мира, мы разберем пять вариантов того, как его выступление может повлиять на валютные пары с долларом США.

Сигналы о новом повышении процентных ставок

Речь Пауэлла, вероятно, даст представление о следующем решении ФРС по процентной ставке, назначенном на 26-27 июля. Фондовые рынки были шокированы ростом ставки на 0,75% в июне, поэтому резко обвалились.

Валютные рынки, и в частности доллар США, отреагировали иначе. Поддержку доллару США оказали участники рынка своими ожиданиями более высоких процентных ставок и возможности повышения доходности активов, номинированных в долларах США, таких как казначейские облигации и сберегательные депозиты в долларах США. Доллар США укрепился по отношению к другим основным валютам, таким как фунт стерлингов и евро. Валюты развивающихся рынков испытывают давление со стороны доллара США, как с точки зрения обмена валюты, так и с точки зрения цен на импорт сырой нефти, номинированных в долларах США.

Если во время выступления Джерома Пауэлла прозвучит подтверждение более агрессивной риторики, это может оказать дополнительную поддержку доллару США.

Сигналы о приостановке повышения процентных ставок

Есть вероятность, что глава ЦБ расскажет о «паузе» в повышении процентных ставок в сентябре. Если же этого не произойдет, участники рынка воспримут это как подтверждение того, что ФРС не прекратит свою агрессивную политику, пока инфляция не будет находиться под ее контролем.

Согласно прогнозам, ФРС должна была повышать ключевую процентную ставку примерно на 0,5% на каждом заседании вплоть до сентября, после чего она должна сделать паузу, оценить состояние экономики и уровень инфляции. Центральный банк уже отклонился от этого "сценария" в том смысле, что последнее повышение процентной ставки составило 0,75% вместо 0,5%, поэтому шанс, что пауза не будет, довольно велик.

Что это значит для валютных пар с долларом США? Постоянно укрепляющийся доллар США и более слабые валюты в одной паре — тренд, у которого есть свои пределы. Экспортные цены США и американский доллар связаны, и если он продолжит расти, это затронет конкурентоспособность экспорта США, подорвав перспективы экономического роста, а следовательно, в долгосрочной перспективе доллар США может ослабнуть.

Инфляционные ожидания

«Высокая инфляция сохраняется» — постоянная тема ежемесячных заявлений Федеральной резервной системы о денежно-кредитной политике. Все будут внимательно следить за выступлением Джерома Пауэлла на предмет инфляционных ожиданий ФРС, и любое упоминание слишком высокой инфляции может вызвать колебания кросс-курсов с долларом США.

Комментарии по геополитическим событиям

Геополитические события, такие как конфликт в Украине, могут оказать ключевое влияние на ожидания ФРС относительно роста ВВП и инфляции, поскольку геополитика влияет на инфляцию цен на сырьевые товары и настроения участников рынка.

Ожидания роста ВВП

ФРС с осторожным оптимизмом смотрит на рост ВВП США. Любые изменения могут стать препятствием для доллара США, поскольку его перспективы во многом зависят от экономического роста.

Что касается других торговых новостей, сегодня Великобритания опубликовала данные по инфляции. Уровень инфляции вырос, как и ожидалось, с 9% в апреле до 9,1% в мае.

Наконец, Банк Канады опубликует данные по индексу потребительских цен за май. Аналитики прогнозируют, что годовой уровень инфляции вырастет до 5,9% в мае по сравнению с 5,7% в апреле.

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