Резервный банк Новой Зеландии, вероятно, повысит процентную ставку

Май 23, 2023 14:15

Решение Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке станет одним из самых важных финансовых событий на этой неделе. Поскольку многие рыночные аналитики прогнозируют новое повышение ставок, трейдеры будут сосредоточены на том, как это решение повлияет на стоимость новозеландского доллара по отношению к другим валютам.

В США продолжаются переговоры о потолке госдолга, в которых принимают участие обе стороны, что позволяет предположить, что был достигнут определенный прогресс.

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо ожидает, что центральный банк еврозоны достигнет уровня предельной ставки не позднее лета. Управляющий Банком Франции отметил: «Основной вопрос сегодня не в том, насколько еще повышать ставки, а в том, насколько силен эффект от уже осуществленных повышений. Нам нужно следить за влиянием прошлых повышений, оказавшихся существенными и действительно резкими. То, как долго мы будем поддерживать высокие ставки, теперь важнее, чем их конечный уровень».

Резервный банк Новой Зеландии примет решение по процентным ставкам

Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по процентным ставкам в среду утром. Большинство экономистов предполагают, что РБНЗ повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. Опрос, проведенный агентством Reuters, показал, что 14 экономистов из 21 прогнозируют, что в следующем квартале ставки останутся на уровне 5,50%.

Центральный банк Новой Зеландии по-прежнему сосредоточен на сдерживании инфляции. С октября 2021 года банк поднял ставку на 500 базисных пунктов. Аналитики ANZ заявили в своем отчете: «Мы повысили наш пиковый прогноз по ставке до 5,75% в предварительном объявлении (как в отношении растущей чистой миграции, так и в отношении бюджетных перспектив) и после объявления бюджета. Теперь мы также считаем, что вероятность повышения на 50 б.п. в среду составляет 40% (по сравнению с 20% в предварительном объявлении бюджета). Вот в каком состоянии рынок находится на данный момент».

ИПЦ Великобритании в апреле 2023 г.

Национальная статистическая служба опубликует данные по ИПЦ Великобритании за апрель. Эксперты рынка предполагают, что общая инфляция составит 8,2% в годовом исчислении, что намного ниже показателя в 10,1%, зафиксированного в марте. Общая инфляция является одной из самых больших проблем, с которыми столкнулось правительство Великобритании за последние несколько месяцев, поскольку стоимость жизни повлияла на семейный бюджет по всей стране.

В отчете аналитиков ING подчеркивается, что риски снижения курса фунта стерлингов могут быть довольно значительными на фоне данных по индексу потребительских цен в Великобритании. В отчете ING отмечается: «Данные по инфляции в Великобритании станут решающим событием для фунта стерлингов. Если наши прогнозы верны, а данные по ИПЦ укажут на достаточное снижение цен, чтобы убедить Банк Англии приостановить ужесточение политики в июне, риски снижения курса фунта стерлингов весьма значительны».

Отчет о розничных продажах Новой Зеландии за 1 квартал 2023 г.

Решение РБНЗ по процентной ставке будет не единственной новостью из Новой Зеландии в среду утром. Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет о розничных продажах за первый квартал, который, как ожидается, покажет падение на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Последний отчет о розничных продажах за четвертый квартал 2022 года показал падение на 0,6%. Прогнозируется, что основные розничные продажи упадут на 0,6% после падения на 1,6% в последнем квартале 2022 года.

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