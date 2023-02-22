РБНЗ повысил процентную ставку. Протокол FOMC в центре внимания

Февраль 22, 2023 14:04

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) повысил стоимость кредитов на 0,5%, в результате чего процентная ставка достигла самого высокого уровня за последние 14 лет. Правление РБНЗ заявило, что монетарную политику необходимо ужесточать, поскольку инфляция остается на слишком высоком уровне. Совет директоров ожидает, что к марту 2024 года общая инфляция снизится до 4,2%. Решение РБНЗ укрепило курс новозеландского доллара (NZD) по отношению к другим основным валютам.

Инвесторы и трейдеры сосредоточились на протоколе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), который будет опубликован позже сегодня. Участники рынка будут искать комментарии относительно того, высока ли вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов Федеральной резервной системой (ФРС).

РБНЗ повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов

Правление РБНЗ объявило о своем решении повысить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 4,75%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. В отчете РБНЗ говорится, что на встрече обсуждалась возможность повышения на 50 и 75 базисных пунктов. Банк считает, что процентная ставка достигнет своего пика на уровне 5,5%.

Управляющий РБНЗ Эндрю Орр отметил, что правление по-прежнему прогнозирует рецессию в следующие 9-12 месяцев, и подчеркнул, что пока слишком рано подводить итоги влияния циклона Габриэль на экономику страны. Главный экономист РБНЗ Пол Конвей сказала, что сильное ценовое давление сохранится в краткосрочной перспективе.

Данные по индексу потребительских цен Японии будут опубликованы в четверг

В четверг Статистическое бюро Японии опубликует отчет по национальному индексу потребительских цен за январь. Экономисты ожидают, что общая инфляция составит 4,5% в годовом исчислении. В декабре национальный индекс потребительских цен Японии составил 4,0% в годовом исчислении, достигнув 41-летнего максимума и вдвое превысив целевой уровень Банка Японии.

В своем экономическом отчете за февраль кабинет министров подчеркнул, что экономика Японии «умеренно растет», несмотря на некоторые признаки слабости. Чиновники Кабинета министров отметили, что оптовые цены остаются на высоком уровне по сравнению с прошлым годом, но не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе, японская экономика в последнем квартале 2022 года выросла на 0,6%.

Отчет по ВВП Германии в пятницу

В пятницу (24 февраля) Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные, касающиеся ВВП страны. Аналитики предполагают, что в четвертом квартале 2022 года экономика Германии выросла на 1,1% в годовом исчислении.

В отчете, опубликованном Европейской комиссией (ЕК) в середине февраля, говорится, что в 2023 году ожидается умеренный рост экономики Германии. Цифры ЕК показали ожидаемый рост ВВП на 0,2%, таким образом повышая предыдущий прогноз -0,6%. В отчете добавлено, что ВВП Германии, как ожидается, снова немного снизится в начале 2023 года, а в 2024 году прогнозируется рост на 1,3%.

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