РБНЗ приостановит ужесточение монетарной политики?

Июль 11, 2023 13:56

Воздержится ли Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) от повышения процентных ставок в среду или последует примеру Резервного банка Австралии и ужесточит свою политику? Этот вопрос ставит рынки в тупик, поскольку правление РБНЗ было одним из первых, кто поднял стоимость заимствований для борьбы с инфляцией потребительских цен.

В Великобритании отчет о средней заработной плате показал, что, несмотря на предупреждения правительства Банка Англии, заработная плата продолжала расти, достигнув рекордных темпов роста за три месяца (до мая). Аналитики предполагают, что Банку Англии, возможно, придется еще раз повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Франсуа Вильруа де Гальо сказал, что к ним начинают поступать хорошие новости об инфляции, прогнозируя, что инфляция продолжит снижаться и достигнет 2% к 2025 году.

Решение РБНЗ по процентной ставке

Резервный банк Новой Зеландии объявит свое решение по процентным ставкам в среду утром. Большинство экономистов предполагают, что центральный банк Новой Зеландии не будет повышать процентные ставки. Экономисты, опрошенные агентством Reuters 7 июля, прогнозируют, что РБНЗ, вероятно, сохранит процентные ставки без изменений на уровне 5,50% после заседания 12 июля и до конца 2023 года, положив конец своему 20-месячному циклу повышений, который подтолкнул экономику к рецессии.

Процентные ставки находятся на самом высоком уровне за последние 14 лет, а общая инфляция в мае составила 6,7% в годовом исчислении, что все еще выше целевого показателя центрального банка в 1-3%. Отчет Kiwibank, кажется, согласуется с прогнозами опроса Reuters, в котором отмечается следующее: «В майском заявлении банк дал нам кристально чисто понять его планы относительно ставки. Кажется, только единицы не могут его понять, но до следующего года процентная ставка сохранится без изменений. Последнее повышение было сигналом того, что с этого момента банк делает паузу. Частично это связано с тем фактом, что экономические данные оказались хуже его собственного прогноза ... на самом деле банку больше ничего не остается, кроме как сказать "мы ждем, мы наблюдаем"».

Средняя заработная плата и уровень безработицы в Великобритании

Отчет Национальной статистической службы (ONS) показал, что за три месяца (до мая) средний заработок (без учета бонусов) в Великобритании вырос на 7,3% в годовом исчислении. Это самый быстрый темп роста за всю историю наблюдений. Однако уровень безработицы в стране вырос до 4%, тогда как экономисты прогнозировали, что показатель останется неизменным.

Поскольку рабочие, по-видимому, продолжат довольствоваться повышениями заработной платы, некоторые аналитики предполагают, что Банк Англии будет вынужден продолжать ужесточать свою денежно-кредитную политику, повышая стоимость займов. Экономисты ING заявили: «Несколько месяцев назад казалось, что рост заработной платы в Великобритании достиг своего пика. Однако сейчас мы наблюдаем самые быстрые темпы роста, и, в зависимости от показателей инфляции на следующей неделе, это может подтолкнуть Банк Англии к очередному повышению ставки на 50 базисных пунктов в августе».

CPI в Китае в июне сохранил стабильность

В июне индекс потребительских цен в Китае не изменился в годовом исчислении после роста на 0,2% в мае. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Экономисты Barclays, которых цитирует Reuters, заявили: «Мы считаем, что более сложная дефляционная среда и резкое замедление темпов роста подтверждают наше мнение о том, что НБК вступил в цикл снижения ставок».

Пекин поставил цель по средней потребительской инфляции в 2023 году на уровне около 3%. В 2022 году цены выросли на 2% в годовом исчислении. Национальное бюро статистики Китая (НБС) также сообщило, что индекс цен производителей (ИЦП) упал в июне девятый месяц подряд, снизившись на 5,4% по сравнению с прошлым годом, что является самым большим снижением за последние 7 лет.

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