РБНЗ и новозеландский доллар на перепутье?

Март 04, 2024 15:30

Новозеландский доллар ослаб по отношению к доллару США после заседания Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) 28 февраля. За несколько дней до решения РБНЗ по процентной ставке некоторые аналитики предполагали, что центральный банк Новой Зеландии сохранит расходы по займам, в то время как другие прогнозировали новое повышение ставок.

В конце концов, правление РБНЗ решило воздержаться от корректировки ставок, но изменило представление о будущем своей денежно-кредитной политики. В этой статье вы узнаете подробности, а также прогнозы аналитиков.

РБНЗ меняет политику в отношении ставок

Несмотря на прогнозы о повышении процентных ставок, правление РБНЗ решило сохранить расходы по займам на прежнем уровне. В своем заявлении после заседания совет управляющих банка удивил аналитиков, отметив, что банк «по-прежнему уверен, что текущий уровень ставки ограничивает спрос».

Управляющий РБНЗ Адриан Орр отметил, что совет обеспокоен базовой инфляцией, и добавил, что экономика страны сталкивается с так называемой «мягкой посадкой». Орр также упомянул, что сейчас РБНЗ более уверен в перспективах экономики, чем в ноябре 2023 года, и прогнозирует, что центральным банкам, возможно, придется удерживать ставки на более высоких уровнях, чем ожидают рынки.

Экономика Новой Зеландии: инфляция снизилась, как и рост ВВП

14 февраля парламент Новой Зеландии опубликовал ежемесячный экономический обзор, который включал ряд данных, касающихся экономических условий в стране. В обзоре отмечается, что экономика «сократилась на 0,3% в квартале, закончившимся в сентябре, что привело к более слабым, чем ожидали рынок и Резервный банк, результатам», при этом уровень безработицы в стране вырос до 4,0% в квартале, закончившимся в декабре, хотя занял 14-е место среди самых низких показателей в первом квартале среди 38 стран-членов ОЭСР.

В обзоре отмечается, что «годовая в четвертом квартале 2023 года инфляция упала до 4,7% с 5,6% в прошлом квартале. Годовой уровень инфляции остается выше среднесрочного целевого диапазона инфляции Резервного банка в 1-3%». Глава РБНЗ Адриан Орр заявил, что перспективы инфляции сбалансированы и что он уверен, что текущий уровень ставки ограничивает спрос. Он также подчеркнул, что ставка должна оставаться там, где и находится, поскольку экономика страны развивается, как и ожидалось.

По данным Статистического управления Новой Зеландии, в четвертом квартале 2023 года розничные продажи упали на 1,9% в квартальном исчислении, что стало восьмым квартальным снижением розничных расходов подряд.

Что прогнозируют аналитики в отношении новозеландского доллара

В феврале новозеландский доллар (NZD) показал лучшие результаты среди валют стран G10.

Аналитики ING оптимистичны в отношении перспектив новозеландского доллара по отношению к доллару США. Они отмечают: «Мы считаем, что снижение ставок в Новой Зеландии не начнется раньше августа и что вместо этого ФРС следует начать снижение летом, соответственно, прогноз по паре NZD/USD имеет бычий характер до конца года. Однако внешняя волатильность может нивелировать позитивное влияние ястребиной политики РБНЗ в феврале и благоприятствовать краткосрочному падению до более привлекательных уровней для долгосрочной бычьей позиции. Мы предполагаем, что пара NZD/USD преодолеет отметку 0,6500 в 3 квартале 2024 г.»

Источник: Admirals MetaTrader 5, NZD USD, Daily – Диапазон данных: 25 августа 2023 г. – 4 марта 2024 г. по состоянию на 4 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Тем не менее, они не забыли отметить, что «некоторые риски снижения, связанные с выборами в США, и потенциально негативные последствия, связанных с Китаем, могут служить основанием для менее оптимистичного прогноза по новозеландскому доллару в 4 квартале 2024 г.»

Экономисты банка ABN AMRO отметили: «Мы считаем, что центральный банк может подождать еще дольше, прежде чем начать смягчение политики. Все зависит от прогноза по инфляции. Центральный банк близок к завершению цикла ужесточения политики, но еще одно повышение ставки РНБЗ на 25 б.п. пока возможно, если инфляция не снизится так быстро, как ожидалось». Аналитики банка Dutch bank предполагают: «Мы ожидаем более позднего начала цикла смягчения и меньшего снижения ставок в 2024 году в Новой Зеландии по сравнению с ФРС и ЕЦБ. Это должно помочь новозеландскому доллару укрепиться по отношению к доллару США и евро. Это отражено в наших прогнозах по новозеландскому доллару.»



Источник: Admirals MetaTrader 5 , NZD USD, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2013 г. – 4 марта 2024 г. по состоянию на 4 марта 2024 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Комментируя решение РБНЗ, аналитики Kiwibank предположили, что вероятность снижения ставки в ноябре сейчас возросла. «Мысли о повышении ставок практически испарились, и наш прогноз по их снижению в ноябре выглядит более правдоподобным. Повышение было бы ошибкой – данные явно изменились, и эксперты РБНЗ наконец с этим согласились. Мы увидели «голубиный» тон в политике», — отмечают они в отчете, касающемся обновления денежно-кредитной политики РБНЗ.

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