Рынок в ожидании решений РБНЗ и Банка Канады по процентным ставкам

Июль 12, 2022 12:36

Канада и Новая Зеландия объявят о своих решениях по процентным ставкам в среду, 13 июля.

Обе страны и их национальные валюты, CAD и NZD, имеют определенное влияние в мировой экономике. Канада является государством-членом G7, а Новая Зеландия – одной из самых богатых стран в составе ОЭСР в мире.

Банк Канады – инфляция на уровне 7,7%

Многие считают, что Банк Канады повысит текущую ключевую процентную ставку с 1,5% до 2,25%. Ожидания ужесточения монетарной политики связаны с тем, что банку никак не удается снизить общий уровень инфляции с 7,7% до целевого уровня в 2%.

Если повышение ставки произойдет, CAD может укрепиться, но риск рецессии в Канаде может возрасти. Один из крупнейших торговых партнеров Канады, США, уже находится на грани технической рецессии, хотя показатели занятости в Северной Америке остаются устойчивыми.

Противоречивые и сложные экономические условия являются частью необычной ситуации, вызванной COVID-19 и влиянием геополитических событий, таких как конфликт в Украине, на мировую экономику.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) – инфляция на уровне 6,9%

Ожидается, что в среду РБНЗ повысит ключевую процентную ставку с 2% до 2,5%. Экономика Новой Зеландии также демонстрирует признаки слабости после снижения роста на 0,2% в первом квартале из-за последствий COVID-19.

Если решения Банка Канады и РБНЗ преподнесут сюрпризы, возможно, валютные пары с CAD и NZD начнут резкие колебания.

Что касается других важных торговых новостей, сегодня вечером глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью. Из всех стран-членов G7 экономика Великобритании столкнулась с самым высоким уровнем инфляции, поэтому Банк Англии прилагает большие усилия для его снижения. Сегодняшняя речь может дать представление о следующем шаге Банка Англии.

Отчеты о доходах

На этой неделе несколько крупных финансовых компаний опубликуют свои отчеты о доходах, в том числе JP Morgan Chase (14 июля) и Citigroup (15 июля).

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