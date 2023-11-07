РБА повысил процентные ставки, австралийский доллар ослаб

Ноябрь 07, 2023 15:10

Резервный банк Австралии (РБА) повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов в соответствии с ожиданиями рынка. Несмотря на повышение ставок, австралийский доллар столкнулся со значительным давлением, поскольку правление РБА предположило, что «необходимость в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики для обеспечения возврата инфляции к целевому уровню в разумные сроки будет зависеть от данных и изменения оценки рисков».

Исследование Bloomberg Economics показало 52%-ную вероятность того, что экономика Великобритании вступила в рецессию в третьем квартале текущего года и сократится за этот квартал еще больше. Аналитики Bloomberg предположили, что Банк Англии, возможно, будет вынужден снизить ставки, если инфляция также снизится из-за рецессии.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту валового внутреннего продукта (ВВП) Китая до 5,4% в 2023 году и 4,6% в 2024 году. МВФ пересмотрел свой прогноз, поскольку правительство Китая одобрило выпуск государственных облигаций на сумму 1 трлн юаней (137 млрд долларов США).

РБА повысил процентные ставки

Как отмечалось выше, с марта 2022 года правление РБА в 13-й раз повысило процентную ставку, как и ожидали аналитики рынка. В заявлении по итогам встречи говорится: «Инфляция в Австралии прошла свой пик, но пока слишком высока и более устойчива, чем ожидалось несколько месяцев назад», а также, что новые данные за август показывают, что «риск того, что высокая инфляция будет сохраняться в течение длительного времени, увеличился».

Аналитики HSBC сообщили журналистам Financial Times, что РБА находится в режиме «калибровки», добавив, что повышение ставок в декабре, по их мнению, маловероятно. Согласно тому же сообщению, Австралийская торгово-промышленная палата подчеркнула, что возвращение к ужесточению денежно-кредитной политики усложнит жизнь предприятиям, поскольку они стремятся управлять возросшими затратами, сохраняя при этом конкурентоспособные цены.

Протокол Банка Японии: цель по стабильности цен не достигнута

Протоколы сентябрьского заседания Банка Японии показали, что целевой показатель стабильности цен не был достигнут, при этом большинство членов совета директоров полагают, что нет необходимости предпринимать дополнительные шаги в отношении операций по контролю кривой доходности (YCC), поскольку долгосрочные ставки относительно стабильны.

Экономисты заявили, что Банк Японии может продолжить реализацию своей сверхмягкой политики, которая ослабляет японскую иену по отношению к ее конкурентам, таким как доллар США.

Commerzbank: Швейцарский национальный банк, скорее всего, отдаст предпочтение сильному франку

В отчете, опубликованном Commerzbank, говорится, что данные по инфляции, опубликованные на прошлой неделе, не беспокоят Швейцарский национальный банк (ШНБ).

Экономисты Commerzbank предположили, что ШНБ может отдать предпочтение сильному швейцарскому франку, чтобы контролировать инфляцию, отметив: «Последние данные по инфляции не дают особых поводов для беспокойства. Конечно, существуют риски роста инфляции, и ШНБ ожидает возобновления умеренного повышения годовой ставки в ближайшие кварталы, но этого вряд ли будет достаточно для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Вместо этого ШНБ, скорее всего, сохранит агрессивную позицию ввиду возросшей неопределенности. На фоне кризиса на Ближнем Востоке франк, скорее всего, в любом случае останется востребованным в качестве актива-убежища».

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