РБА оставил процентную ставку без изменений на фоне замедления инфляции

Август 01, 2023 14:36

На этой неделе станут известны решение Банка Англии по процентной ставке, данные о занятости населения вне сельскохозяйственного секторе США, а Резервный банк Австралии (РБА) несколько часов назад объявил о своем решении оставить процентные ставки без изменений.

Согласно опросу Caixin, составленному S&P Global, в Китае фабричная активность впервые за последние четыре месяца начала сокращаться. PMI в производственном секторе составил 49,2, хотя аналитики Reuters прогнозировал уровень в 50,3.

Решение РБА по процентной ставке

После заседания совета управляющих Центральный банк Австралии принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне. Некоторые экономисты предполагали, что РБА повысит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. С мая 2022 года РБА уже несколько раз повышал ставки, которая как итог достигла самого высокого уровня за последние одиннадцать лет.

Решение РБА последовало за отчетом об инфляции, который показал, что во втором квартале 2023 года темпы роста потребительских цен в стране упали до 6%. Этот показатель остается значительно выше целевого уровня РБА.

Аналитики Commerzbank предположили, что РБА пока занял выжидательную позицию. В своем отчете они написали: «РБА решил оставить процентные ставки без изменений второй раз подряд. Похоже, что РБА очень близок к установлению пика процентной ставки, тем более что теперь банк полагает, что инфляция вернется к целевому уровню в пределах прогнозируемого периода. Конечно, последует ли еще одно повышение ставок в ближайшие месяцы, будет во многом зависеть от различных данных, особенно от роста заработной платы и инфляции в секторе услуг. Однако мы рассматриваем сегодняшнее решение как четкий сигнал о том, что РБА пока заняла выжидательную позицию».

Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, июль 2023 г.

Позже сегодня Институт управления поставками (ISM) опубликует данные по индексу PMI в производственном секторе за июль. Экономисты считают, что производственный PMI составит 46,5, что немного выше июньского значения. В июне в отчете ISM упоминалось, что «июньский PMI в производственном секторе составит 46%, что на 0,9 п.п. ниже, чем в мае (46,9%). Что касается экономики в целом, июнь стал седьмым месяцем сокращения подряд после 30-месячного периода роста».

Комментируя июньский отчет ISM, аналитики ING отметили, что «ключевые субкомпоненты, такие как новые заказы, производство и занятость, также сокращаются». Федеральная резервная система продолжает следить за индексом деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, изучая влияние мер ужесточения денежно-кредитной политики на экономику США.

ИПЦ и ВВП еврозоны в июле 2023 г.

Согласно оперативной оценке, опубликованной Евростатом, в июле 2023 года инфляция потребительских цен снизилась до 5,3% по сравнению с 5,5% в июне. Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, осталась неизменной на уровне 5,5%. ВВП в еврозоне вырос на 0,3% во втором квартале после периода стагнации ранее в 2023 году.

Аналитики Deutsche Bank Research сообщили: «ВВП еврозоны во II кв. 2023 г. неожиданно вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как июльская инфляция в целом соответствовала ожиданиям, составив 5,3% в годовом исчислении с базовым показателем на уровне 5,5% в годовом исчислении. Общий квартальный рост был обусловлен некоторыми особенностями стран. Он маскирует основной импульс, который, вероятно, намного ближе к стагнации, о чем свидетельствует динамика внутреннего спроса в разных странах. Что касается инфляции, общий показатель в годовом исчислении продолжил снижаться, как и ожидалось, в то время как базовый показатель сохранял стабильность на уровне 5,5% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим отчетом. Цены на товары продолжили снижаться. Цены на услуги оставались устойчивыми, но, возможно, не такими высокими, как можно было первоначально ожидать летом 2023 года».

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