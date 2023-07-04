Резервный банк Австралии сохранил ставку без изменений, австралийский доллар ослаб

Июль 04, 2023 13:58

Резервный банк Австралии оставил процентные ставки без изменений, дав новую оценку ситуации. Банк предполагает, что инфляция уже достигла своего пика. Австралийский доллар ослаб по отношению к доллару США, но не так сильно, как ожидалось, поскольку некоторые инвесторы и трейдеры убеждены, что центральный банк Австралии снова поднимет ставку в августе.

Рынки сегодня будут менее активными, так как в США празднуют День независимости. Пятничный отчет Nonfarm Payrolls станет одной из самых важных публикаций данных на этой неделе.

Решение Резервного банка Австралии по процентной ставке

Совет Резервного банка Австралии решил оставить официальную денежную ставку без изменений на уровне 4,10%, хотя половина экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали ее повышение на 25 базисных пунктов. Управляющий банка Филип Лоу заявил: «Инфляция пока слишком высока и будет оставаться такой еще некоторое время. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может потребоваться для того, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в разумные сроки, но это будет зависеть от того, что будет происходить с экономикой и инфляцией».

Экономисты во время разговра с CNBC заявили, что «решение РБА сохранить ставки на прежнем уровне отчасти было вызвано теми же причинами, что привели к паузе в апреле — чтобы оценить влияние кумулятивного повышения ставок на 400 базисных пунктов за последние четырнадцать месяцев».

Индекс PMI в производственном секторе от ISM в июне 2023 г.

Исследование PMI института управления поставками (ISM) показало, что производственный сектор США сократился в прошлом месяце, снизившись с 46,9 в мае до 46,0 в июне. Согласно отчету ISM, это седьмой месяц сокращения после 30-месячного периода роста.

Аналитики ISM отмечают: «Спрос остается слабым, производство замедляется из-за отсутствия работы, пока у поставщиков есть мощности. Есть признаки дальнейшего сокращения занятости в ближайшем будущем. 71% ВВП обрабатывающей промышленности сократился в июне по сравнению с 76% в мае».

Глава Бундесбанка: вероятнее всего, грядут ужесточения

Глава Бундесбанка и член ЕЦБ Йоахим Нагель заявил журналистам, что инфляция потребительских цен не снижается так, как хотелось бы правлению ЕЦБ. Нагель отметил, что он уверен, что можно избежать серьезных последствий, но добавил, что денежно-кредитная политика явно указывает на дальнейшее ужесточение.

Политик ЕЦБ подчеркнул, что в ближайшие годы баланс евросистемы должен быть значительно сокращен. Следует отметить, что глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что сентябрьское заседание правления будет зависеть от данных.

Высокая инфляция в Японии сохранится?

Хотя Банк Японии заявляет, что показатели инфляции выше целевого показателя носят временный характер, местные фирмы, похоже, с этим не согласны. Проведенный Банком Японии июньский опрос Tankan Corporate Price Expectations показал, что компании ожидают роста потребительских цен на 2,2% в год через 3 года по сравнению с +2,3% в предыдущем опросе.

Японские компании ожидают, что потребительские цены вырастут на 2,6% в год по сравнению с 2,8%, прогнозировавшимися в предыдущем опросе. Целевой показатель инфляции Банка Японии остается на уровне 2% в годовом исчислении.

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