РБА сохранил процентные ставки без изменений. РБНЗ, вероятно, поступит так же

Октябрь 03, 2023 14:04

Решения по процентным ставкам Резервного банка Австралии (РБА) и Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), вероятно, затмят другие новости о финансовых данных, опубликованных в начале этой недели. Оба центральных банка быстро повышали стоимость заимствований для борьбы с ростом потребительских цен, а сейчас вступили в фазу консолидации.

Решение РБА по процентной ставке

РБА сохранил процентные ставки без изменений, как и ожидалось большинством аналитиков. Это было первое заседание совета директоров, которое возглавила Мишель Буллок, недавно назначенная главой банка.

В заявлении по итогам встречи отмечается, что может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. «Инфляция в Австралии уже достигла своего пика, но пока ее уровень слишком высок и будет оставаться таким еще некоторое время». РБА прогнозирует, что ИПЦ продолжит снижаться и вернется в целевой диапазон 2-3% в конце 2025 года.

Решение РБНЗ по процентной ставке

Ожидается, что правление РБНЗ объявит свое решение по процентным ставкам в среду. Аналитики рынка предполагают, что центральный банк Новой Зеландии, скорее всего, сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне. Если прогноз оправдается, это будет третий месяц подряд, когда ставки остаются без изменений, поскольку политики РБНЗ считают, что ставки достаточно высоки, чтобы оказать давление на инфляцию.

РБНЗ был одним из первых центральных банков, принявших более жесткую денежно-кредитную политику. Экономисты UOB Group заявили, что более высокие, чем ожидалось, показатели ВВП во втором квартале 2023 года могут вынудить РБНЗ провести еще одно повышение ставок. В их отчете говорится: «Существует риск того, что Резервный банк Новой Зеландии может еще раз повысить официальную ставку на 25 базисных пунктов. Но мы думаем, что РБНЗ предпочтет сделать паузу в октябре и, скорее всего, подождет до заседания по денежно-кредитной политике 29 ноября, получив данные по индексу потребительских цен за второй квартал 2023 г. (17 октября)».

Отчет о розничных продажах в еврозоне за август 2023 г.

В среду Евростат опубликует отчет о розничных продажах за август, который, как ожидается, покажет реакцию сектора розничной торговли на изменения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Аналитики рынка предположили, что розничные продажи могут снова зафиксировать отрицательный показатель после падения на -1,0% в июле.

В отчете Европейской комиссии (ЕК) отмечается, что «в июле 2023 года сезонно скорректированный объем розничной торговли снизился на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС по сравнению с июнем 2023 года».

Всемирный банк снизил прогноз по экономическому росту в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе

Аналитики Всемирного банка снизили прогноз по росту в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе с 5,1% до 5,0% в 2023 году. Их прогноз по росту на 2024 год также был снижен с 4,8% до 4,5%. В докладе Всемирного банка говорится, что медленный экономический рост Китая в сочетании с высокими процентными ставками стали основными причинами переоценки.

Вашингтонское учреждение упомянуло растущий корпоративный долг в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Что касается экономики Китая, аналитики Всемирного банка заявили: «Хотя внутренние факторы, вероятно, окажут решающее влияние на рост в Китае, внешние факторы окажут более сильное влияние на рост в большей части остального региона».

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.