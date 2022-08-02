Резервный банк Австралии повысил процентную ставку. Банк Англии на очереди?

Август 02, 2022 13:06

Как и ожидалось, в своем последнем решении по денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку с 1,35% до 1,85%. Сохранение баланса центральным банком между сдерживанием инфляции за счет повышения процентных ставок и поддержанием экономического роста – непростая задача.

«Перспективы глобального экономического роста ухудшились в связи с давлением на реальные доходы, оказываемым со стороны высокой инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики в большинстве стран…», — заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу.

Кроме того, инфляция в Австралии выше уровней, достигнутых в 1990-х годах, и центральный банк сделает все необходимое, чтобы вернуться к нормальному целевому диапазону в 2-3%. Тем не менее, экономика страны растет, и ЦБ прогнозирует, что ВВП за год достигнет 3,25%. Банк уточнил, что свои предположения он основывает на устойчивой занятости населения и данных о потребительских расходах. Рост промышленной активности в Китае также способствует развитию экономики Австралии.

Следующим центральным банком, который опубликует заявление по своей денежно-кредитной политике и решение по процентной ставке, станет Банк Англии, заседание которого назначено на четверг, 4 августа. Ожидается, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку для снижения инфляции, которая в июне достигла своего пика в 9,4%. Поскольку инфляция сейчас значительно выше целевого уровня в 2%, вероятность ужесточения политики в отношении процентных ставок вызвала опасения по поводу технической рецессии в Великобритании, аналогичной США, где два квартала подряд наблюдался отрицательный рост ВВП.

Ожидается, что Банк Англии повысит прогноз по ключевой процентной ставке с текущего уровня в 1,25% до 1,5%. Однако, учитывая высокий уровень инфляции, есть предположение, что в результате повышения уровень ставки может составить 1,75%. Это, вероятно, окажет понижательное давление на потребительские расходы, учитывая, что темпы инфляции значительно превосходят рост зарплат.

Последнее важное торговое событие на этой неделе — публикация отчета об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу, 5 августа. Сейчас США находятся в технической рецессии, поэтому любые признаки ухудшения условий на рынке труда могут подорвать доверие к доллару США. Ожидается, что значение эталонного индикатора NFP упадет с 372 тыс. до 250 тыс., а любые неожиданности могут вызвать колебания валютных пар с долларом США.

Положит ли предстоящий отчет NFP конец нескольким месяцам укрепления доллара США, если не оправдает ожидания? Этот вопрос волнует трейдеров, торгующих золотом, поскольку они ждут проявления рецессии в экономике США: это приведет к ослаблению поддержки активов, связанных с золотом, начиная от спотовых цен на золото и заканчивая акциями золотодобывающих компаний. Если отчет NFP оправдает ожидания или даже превзойдет их, таким трейдерам, скорее всего, придется еще подождать.

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