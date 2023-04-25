РБА тщательно изучит отчет по инфляции в Австралии

Апрель 25, 2023 14:13

Отчет по ИПЦ в Австралии за первый квартал года станет одним из самых важных выпусков данных для инвесторов и трейдеров в начале недели. Ожидается, что показатели инфляции будут внимательно изучены Резервным банком Австралии (РБА) и могут повлиять на стоимость австралийского доллара по отношению к другим основным валютам.

Отчет по инфляции в Австралии за I квартал 2023 года

Австралийское бюро статистики объявит данные по инфляции за первый квартал в среду утром. Аналитики рынка ожидают, что общая инфляция составит 1,3% в квартальном исчислении и 6,9% в годовом исчислении.

Экономисты из Commonwealth Bank of Australia заявили в своем отчете: «Мы считаем, что индекс потребительских цен за первый квартал подтвердит, что пик годовой инфляции пришелся на четвертый квартал прошлого года. Месячный индикатор ИПЦ показывает, что в Австралии, как и везде, происходит дезинфляция. Ожидается, что инфляция в сфере услуг станет ключевым фактором роста цен».

Политики ЕЦБ делятся своим мнением о денежно-кредитной политике

В Европе некоторые политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) поделились своим мнением о денежно-кредитной политике центрального банка еврозоны. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил журналистам, что последние финансовые данные указывают на возможность очередного повышения ставок в мае, и отметил, что ЕЦБ было бы неразумно приостанавливать свои планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

Франсуа Вильруа де Гальо, член правления ЕЦБ и управляющий Банка Франции, заявил, что общая инфляция в еврозоне, как ожидается, снизится до 2% к концу 2024 года, в то время как продовольственная инфляция, вероятно, начнет снижаться во второй половине этого года.

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила журналистам Politico, что повышение ставки на 50 базисных пунктов не исключено. «Понятно, что необходимы дальнейшие повышения ставок, но размер повышения ставок будет зависеть от поступающих данных. Повышение на 50 базисных пунктов не исключено. Нам необходимо увидеть устойчивое снижение базовой инфляции, что даст нам уверенность в том, что наши меры начинают работать», — отметила она.

Комментарии Уэда, главы Банка Японии, по экономике

Выступая в японском парламенте, управляющий Банка Японии Казуо Уэда отметил: «трендовая инфляция остается ниже 2%, но постепенно ускоряется, что отчасти связано с эффектом смягчения денежно-кредитной политики».

Уэда сказал, что ужесточение денежно-кредитной политики в настоящее время может привести к снижению инфляции в будущем, которая уже, вероятно, замедлится из-за стоимости импорта. Недавно назначенный губернатор повторил, что риск недостижения прогноза инфляции больше, чем риск превышения, поэтому Банк Японии должен сейчас придерживаться мягкой политики.

Немецкая экономика далека от существенного улучшения?

Главный немецкий индекс делового климата IFO вырос с 93,2 в марте до 93,6 в апреле. Этот показатель оказался немного хуже прогнозировавшихся 94.

Опрос IFO показал, что экономика страны далека от существенного подъема. В отчете говорится, что экономике не хватает импульса и что доля компаний, которые хотели бы поднять цены, снова упала.

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