РБА сохранил ставку без изменений третий раз подряд

Сентябрь 05, 2023 14:48

Резервный банк Австралии (РБА) объявил о своем решении сохранить процентные ставки без изменений, как и ожидали экономисты. Поскольку рынки США и Канады были закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня труда, участники рынка сосредоточили свое внимание на индексе менеджеров по закупкам Китая за август, рассчитываемый Caixin/S&P Global, который замедлился на фоне низкого спроса.

Решение РБА по процентной ставке

Ранее утром РБА объявил о своем решении сохранить процентные ставки без изменений в третий раз подряд. В объявлении правления РБА после заседания говорилось: «Мы снова решили сохранить процентные ставки на том же уровне в этом месяце. Это даст дополнительное время для оценки влияния повышения процентных ставок на сегодняшний день и экономических перспектив. Инфляция в Австралии прошла свой пик, а месячный показатель CPI за июль показал дальнейшее снижение. Но инфляция все еще слишком высока и останется таковой еще какое-то время. Основной прогноз заключается в том, что ИПЦ продолжит снижаться и вернется в целевой диапазон 2–3% в конце 2025 года».

Комментируя решение РБА по процентной ставке, аналитики ANZ Bank отметили: «В целом мы не видим в сегодняшнем решении или заявлении ничего, что могло бы отказаться нас от мнения о том, что РБА находится в длительной паузе, поскольку он изучает, как ужесточение денежно-кредитной политики на 400 б.п. влияет на экономику."

Следует отметить, что 18 сентября управляющего РБА Филипа Лоу сменит его заместитель Мишель Буллок.

Отчет по розничным продажам в еврозоне за июль

В среду утром Евростат опубликует отчет о розничных продажах в еврозоне за июль. Аналитики рынка предполагают, что розничные продажи в евроблоке сократились на 1,2% во второй месяц лета, продолжая движение по нисходящей траектории.

В месячном исчислении они ожидают падения на 0,2%, что возобновит нисходящую тенденцию, которая заставила экономистов задуматься о том, насколько сильно растущие процентные ставки и повышенная инфляция нанесли ущерб рынку.

Аналитики Blackrock предполагают, что ФРС закончила повышение ставок

Исполнительный директор Blackrock Рик Ридер заявил, что «ФРС, похоже, покончила с этим. Вы можете ожидать немного большего влияния процентных ставок, чем это было в последние месяцы».

Комментируя отчет NFP США, Ридер отметил, что «26 миллионов рабочих мест…» (созданных в США за последние 3 года) подобно добавлению экономики размером с Австралию или Тайвань (включая каждого мужчину, женщину, и ребенка)» и добавил, что он ожидает ослабления давления на заработную плату.

Moody's понизило прогноз по экономическому росту Китая

Ни для кого не секрет, что некоторые экономисты считают, что экономический рост Китая находится под вопросом, поскольку финансовые меры правительства по стимулированию экономики, похоже, неэффективны. Аналитики Moody’s понизили прогноз по ВВП Китая на 2024 год, но сохранили прогноз на 2023 год без изменений.

В отчете Moody's отмечается: «Китай сталкивается с серьезными проблемами роста, возникающими из-за слабого делового и потребительского доверия на фоне экономической и политической неопределенности, продолжающихся проблем в секторе недвижимости и старения трудоспособного населения. Мы считаем, что низкое доверие потребителей сдерживает расходы домохозяйств, а экономическая и политическая неопределенность будет продолжать влиять на бизнес-решения».

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