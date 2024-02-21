Протоколы заседания FOMC и отчет Nvidia за IV квартал 2023 года в центре внимания

Февраль 21, 2024 14:37

Протокол заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC), который будет опубликован сегодня позже, будет внимательно изучен на предмет намеков на сокращение ставки. Тем не менее, ставки — не единственная проблема, за которой следят экономисты, поскольку правительство США может начать частичное приостановление работы федерального правительства США, если к 1 марта не будет принят бюджет или меры по сокращению расходов.

Предстоящая публикация отчета Nvidia о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года привлекает внимание инвесторов и трейдеров, поскольку компания обогнала Alphabet (Google) и Amazon по рыночной капитализации, заняв 4-е место в мире сразу после Microsoft, Apple и Saudi Aramco.

Аналитики будут внимательно изучать протоколы FOMC

86 из 104 экономистов, участвовавших в опросе Reuters, прогнозируют, что Федеральная резервная система (ФРС) впервые снизит ставку по фондам ФРС во втором квартале 2024 года.

Согласно CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки ФРС упала до 8,5% и 30,7% в марте и мае соответственно. Индекс доллара США (DXY) остается под давлением, поскольку экономисты не прогнозируют скорого снижения ставок Федеральной резервной системой.

Отчет о прибылях и убытках NVIDIA за IV квартал 2023 г.

Что касается других новостей, аналитики сосредоточатся на отчете Nvidia о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 года. Стоимость акций американского производителя микросхем в этом году выросла почти на 40%, при этом эксперты ожидают, что выручка за январь составит 20,4 млрд долларов США, что означает рост на 240% в годовом исчислении, при этом скорректированная прибыль на акцию составит 4,59 доллара США. Однако некоторые аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы такие скачки не смогут сохранять импульс.

Розничные продажи Новой Зеландии, четвертый квартал 2023 г.

В четверг Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет о розничных продажах за четвертый квартал 2023 года. Экономисты ожидают, что розничные продажи останутся на уровне конца прошлого года. Изменения в розничных продажах широко используются как индикатор состояния потребительских расходов.

В конце января отчет Статистического управления Новой Зеландии показал, что индекс потребительских цен (ИПЦ) продолжит снижение в четвертом квартале 2023 года, составив 0,5% в квартальном исчислении, что соответствует прогнозам аналитиков, и упадет еще сильнее от уровня в 1,8% в прошлом квартале.

Представители Банка Англии обсуждают политику ставок

Глава Банка Англии Эндрю Бэйли заявил членам парламента, что его устраивает предложение инвесторов о снижении процентных ставок в 2024 году. В своем выступлении перед комитетом казначейства Бэйли отметил: «Меня устраивает план, подразумевающий сокращения, но не указывающий, когда и насколько. Мы не делаем прогнозов, когда и насколько (мы будем снижать ставки). Но подобные предположения рынка вполне разумны».

Заместитель председателя Банка Англии Бен Бродбент заявил, что не согласен с тем, что все факты указывают в сторону снижения ставок, подчеркнув, что рост заработной платы и инфляция в сфере услуг в два раза превышают темпы, соответствующие устойчивой инфляции. Бродбент предположил, что рост заработной платы может еще больше снизиться в ближайшие месяцы.

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