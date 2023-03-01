Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая в феврале достиг уровня 11-летнего максимума

Март 01, 2023 14:40

Большинство рынков азиатско-тихоокеанского региона сегодня выросли на фоне большого количества положительных экономических данных. Национальное бюро статистики Китая объявило, что индекс PMI в производственном секторе в феврале вырос до 52,6, что является самым высоким уровнем за последние одиннадцать лет. Отчет Австралийского бюро статистики показал, что в последнем квартале 2022 года ВВП страны вырос на 0,5% в квартальном исчислении.

Индексы PMI в секторах производства и услуг США от ISM

ISM опубликует данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе США (01.03) и в секторе услуг (03.03) за февраль. Некоторые аналитики отмечают, что свежие данные прольют свет на то, как экономика США работала во втором месяце 2023 года.

Согласно прогнозам, индекс PMI в производственном секторе ожидается на уровне 48,0, а в секторе услуг — на уровне 54,5. Председатель комитета ISM по обзору производственного бизнеса отметил: «имеются явные свидетельства снижения спроса. Мы знали, что первая половина (2023 года) будет непростой, мы еще не знаем, достиг ли спрос минимумов».

Отчет по ИПЦ в Токио

В четверг Бюро статистики Японии опубликует февральский отчет по индексу потребительских цен в Токио. ИПЦ в Токио измеряет изменение цен на товары и услуги, приобретаемые потребителями в столице Японии. Экономисты считают, что индекс потребительских цен в Токио в феврале составит 4,1% в годовом исчислении. Общий годовой индекс потребительских цен в Токио в январе составил 4,4%, оправдав ожидания аналитиков.

Commerzbank: инфляция в США слишком высока

В отчете, опубликованном Commerzbank, говорится, что надежды на быстрое дальнейшее снижение уровня инфляции в США не оправдались. Аналитики банка написали: «согласно нашему обзору основных показателей, инфляции, вероятно, все еще выше 4%, что намного выше целевого показателя ФРС в 2%. ФРС надеется, что последствия повышения ставок еще не проявились, поскольку прошло недостаточно времени. Если этого не произойдет, то ФРС сделала явно недостаточно для снижения спроса. Тогда значительно большее повышение ставок, чем ожидалось ранее, будет очень вероятным вариантом развития событий (наш прогноз: три повышения ставки к июню по 25 базисных пунктов каждое до уровня 5,50%).

Швейцария: рецессии в 2023 году не будет?

Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о нулевом экономическом росте в последнем квартале 2022 года, сославшись на сложную международную ситуацию, которая оказала влияние на экспорт и производственный сектор. В отчете, опубликованном SECO, говорится, что хотя менее чувствительная к экономическим циклам химическая и фармацевтическая промышленность продолжила расти, другие секторы промышленности ухудшили свои показатели.

Комментируя состояние швейцарской экономики, глава Управления экономической политики SECO заявил: «в настоящий момент, я считаю, ждать рецессии не стоит». Правительство, которое ранее прогнозировало, что швейцарская экономика вырастет на 1,0% в 2023 году и 1,6% в 2024 году, планирует выпустить обновленный прогноз на этот год 16 марта.

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