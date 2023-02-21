Резервный банк Новой Зеландии: очередное повышение ставки?

Февраль 21, 2023 13:42

Инвесторы и трейдеры сосредоточились на решении Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) по процентной ставке, которое должно быть принято в среду. Аналитики рынка ожидают публикации протокола Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), чтобы узнать, планирует ли Федеральная резервная система (ФРС) продолжать ужесточение денежно-кредитной политики.

Неопределенность в отношении решения РБНЗ по процентной ставке

Аналитики рынка уже сосредоточились на предстоящем заседании РБНЗ. Ожидается, что совет объявит о своем решении по процентной ставке и денежно-кредитной политике. Хотя экономисты предполагают, что РБНЗ, вероятно, повысит стоимость кредитов, они не уверены, насколько сильно: некоторые ожидают повышения на 25 базисных пунктов, а другие — на 50.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон отметил, что РБНЗ несет ответственность за борьбу с инфляцией и должен следить за текущими событиями»

В своем отчете аналитики ANZ заявили: «Эта неделя посвящена РБНЗ и дебатам относительно того, повлияет ли циклон Габриэль на решение банка по денежной ставке (аналитики и рыночные цены по-прежнему указывают на повышение на 50 базисных пунктов). Цена NZD будет сверхчувствительна к решению и тону РБНЗ».

Банк Канады опубликует данные по инфляции

Банк Канады опубликует отчет по инфляции за январь. Экономисты ожидают, что базовая инфляция составит 5,5% в годовом исчислении. 25 января центральный банк Канады повысил ключевую процентную ставку до 4,5%, что стало самым высоким уровнем с 2008 года.

Согласно сообщению Reuters, правление Банка Канады находится под давлением, поскольку комитет Сената потребовал большей прозрачности в отношении решений центрального банка. Консервативная партия обвинила совет Банка Канады в неправильной оценке инфляции.

Комментируя инфляцию, заместитель управляющего Банка Канады Пол Бодри отметил: «Банк Канады стремится вернуть инфляцию к целевому показателю и сделает это, даже если его политика будет отличаться от политики центральных банков других стран. Мы знаем, что потребуется время, чтобы вернуться к целевому уровню инфляции. Даже если инфляция в последнее время снизилась, мы не можем слишком рано начать ее игнорировать а и позволять ей слишком долго оставаться значительно выше целевого уровня».

Отчет по розничным продажам в Канаде будет опубликован в среду

23 февраля Статистическая служба Канады опубликует отчет по розничным продажам за декабрь. Экономисты прогнозируют рост на 0,2% в месячном исчислении. Розничные продажи в ноябре снизились на 0,1% в месячном исчислении. Аналитики рынка предполагают, что потенциальное увеличение розничных продаж может заставить Банк Канады пересмотреть свою денежно-кредитную политику, поскольку увеличение потребительских расходов может привести к росту инфляции.

Goldman Sachs: китайские акции могут вырасти на 24% к концу 2023 года

Китайский фондовый рынок, похоже, получил вотум доверия аналитиков Goldman Sachs (GS), когда речь зашла об ожидаемом росте. В отчете GS, опубликованном 20 февраля, говорится, что потенциал роста индекса MSCI China составляет 24%.

В частности, в отчете отметили: «мы считаем, что основной фокус на фондовом рынке будет постепенно смещаться с повторного открытия на восстановление, при этом движущая сила потенциальной прибыли, вероятно, будет меняться от многократного расширения к росту выручки/поставок». В конце января индекс MSCI China достиг 4-месячного максимума, прибавив почти 60% с начала октября 2022 года.

Экономисты GS предполагают, что в 2023 году ВВП Китая, вероятно, вырастет на 5,5% за счет избыточных сбережений в размере 437 млрд долларов США и увеличения потребительских расходов.

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