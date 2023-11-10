Проблемы в мировых цепочках поставок в 2024 году?

Ноябрь 10, 2023 16:46

После окончания пандемии коронавируса мировые цепочки поставок переживали импульс, поскольку предприятия возобновили свою деятельность и беспрецедентное количество грузов по всему миру было отправлено для доставки, чтобы удовлетворить потребности потребителей.

Однако отзывы судоходных компаний относительно активности рынка в 2024 году не столь позитивны, как хотелось бы инвесторам. В результате негативных прогнозов некоторые крупные судоходные компании, участвующие в глобальных цепочках поставок, начали корректировать свои планы на будущее, чтобы противостоять потенциальному спаду.

Если вы хотите узнать больше о последних новостях о мировых цепочках поставок и о том, чего стоит ждать инвесторам и трейдерам, продолжайте читать нашу статью.

Согласно исследованию CNBC, спад грузоперевозок продолжится в 2024 году

7 ноября CNBC опубликовала исследование Supply Chain Survey, проведенное среди руководителей в сфере логистики, которые управляют перевозкой производственных заказов и транспортировкой. У опроса есть доступ к данным о заказах, которые грузоотправители размещают в производственных компаниях, в том числе забирают продукцию из портов и распределяют ее розничным торговцам. Благодаря этим данным инвесторы могут получить представление о том, что произойдет в ближайшие 3-4 месяца.

Большинство руководителей логистических компаний, опрошенных CNBC, заявили, что ставки фрахта на посылки, скорее всего, упадут как минимум на 5% в первом квартале 2024 года, при этом только 20% из них полагают, что полные ставки фрахта останутся неизменными или вырастут за тот же временной период.

Эксперты отмечают, что видят сдержанный спрос на заказы в преддверии Китайского Нового года, одного из самых важных праздников в Китае. Однако исследование показывает, что, несмотря на падение спроса и высокие процентные ставки, рынок может восстановиться во второй половине следующего года.

Компании Yellow и Convoy столкнулись с реальной проблемой

Следует отметить, что транспортная компания Convoy, принадлежащая главе Amazon Джеффу Безосу, стала жертвой кризиса цепочки поставок в октябре 2023 года. Руководители объяснили остановку операций «беспрецедентным коллапсом рынка грузовых перевозок» и «резким ужесточением денежно-кредитной политики». »

Ранее летом Yellow, американская автотранспортная компания с почти столетней историей, обанкротилась, хотя взяла в долг 700 млн долларов США, воспользовавшись федеральным кредитом, чтобы преодолеть последствия пандемии. Компания Yellow насчитывала 30 000 сотрудников и 12 000 грузовиков. Некоторые аналитики предположили, что компания не смогла приспособиться к новым обстоятельствам и осуществить изменения из-за внутренних разногласий. Согласно отчету Wall Street Journal, автотранспортная отрасль перевозит 75% всего тоннажа грузов в США.

AP Moller-Maersk корректирует стратегию на 2024 год и продолжает сокращение сотрудников

AP Moller-Maersk (MAERSK.A.DK), одна из крупнейших судоходных компаний в мире, объявила, что сократит 3500 рабочих мест, доведя их общее количество до 10 000 к концу 2023 года. AP Moller-Maersk осуществляет около 18% мировых контейнерных перевозок.

Генеральный директор Maersk Винсент Клерк отметил: «Наша отрасль сталкивается с новой нормой: спрос снижается, цены возвращаются к историческим уровням, а инфляция оказывает давление на наши издержки. С лета мы наблюдаем избыток мощностей в большинстве регионов, вызывающие падение цен и отсутствие заметного роста утилизации или простоя судов».

Ранее в этом месяце AP Moller-Maersk опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2023 года, которые оправдали ожидания аналитиков. Согласно отчету, опубликованному на сайте банка, «финансовые результаты за третий квартал 2023 года соответствовали ожиданиям в сложной рыночной среде, а ставки оказались значительно ниже пика 2022 года». В финансовом прогнозе руководства на 2023 год рост мирового объема контейнерных перевозок составит от -2% до -0,5% по сравнению с -4% до -1% ранее.

Компания Hapag-Lloyd понизила прогноз на фоне падения чистой прибыли

Hapag-Lloyd (HLAG), пятый по величине контейнерный перевозчик в мире, зафиксировал чистую прибыль в размере 3,2 млрд евро за первые девять месяцев 2023 года. Этот показатель снизился на 77% в годовом исчислении, что вынудило аналитиков Hapag-Lloyd понизить их прогноз по годовой прибыли.

«Результаты оказались значительно ниже уровня прошлого года из-за резкого изменения рыночных условий», — отмечается в сопроводительном отчете. Генеральный директор Hapag-Lloyd Хаббен Йенсен отметил: «Если спотовые ставки не восстановятся, мы можем столкнуться с непростыми кварталами в ослабленной рыночной среде».

Что касается прогноза на 2024 год, глава немецкой компании добавил: «Мы видим, что ожидания по контрактным ставкам нереалистичны и мы не собираемся закрывать контрактные ставки, где мы наверняка потеряем много денег. Ожидания по-прежнему находятся в очень широком диапазоне, но я считаю, что закрытые контракты, срок действия которых истекает в начале года, будут выше спотовых уровней, которые мы видим сегодня».

Засуха в районе Панамского канала влияет на перевозки грузов

Падение спроса и рост цен, видимо, недостаточно серьезные проблемы: засуха в Панаме начала оказывать влияние на транспортировку товаров. Начиная с ноября власти Панамского канала ввели сокращение движения судов, которое, как ожидается, к февралю сократится более чем на 40% из-за продолжающейся засухи.

Засуха в Панамском канале, вероятно, создаст проблемы для торгового потока, поскольку через него проходит 40% всех торговых потоков США. Через него осуществляются контейнерные перевозки. Чтобы решить эту проблему, судоходные компании разгружают свои грузы на одной стороне канала и транспортируют их по дороге на другую сторону, что приводит к значительным задержкам в доставке.

Цепочки поставок и судоходные компании: торговля и управление рисками

Хотя прогнозы относительно судоходных компаний, перевозок грузов и цепочек поставок в целом не кажутся особенно позитивными на 2024 год, никто не может с уверенностью говорить о будущем. Поскольку в следующем году сектор цепочек поставок может столкнуться со спадом, могут возникнуть как возможности, так и ловушки, к которым начинающим трейдерам следует подготовиться.

Если вы только начинаете торговать, вам придется приложить усилия для совершенствования своих торговых навыков. Торговля – дело непростое, поскольку необходимы время, терпение и знания. Главной целью начинающего трейдера должно быть приобретение знаний, чтобы применение торговой стратегии было максимально эффективным. Трейдеры могут найти образовательные материалы в Интернете, такие как вебинары, руководства, статьи и примеры, которые помогут им приобрети уверенность.

Начинающим трейдерам категорически нельзя игнорировать инструменты управления рисками. Современные торговые платформы оснащены широким набором инструментов управления рисками, такими как стоп-лосс, которые минимизируют риски при их правильном использовании. Такие инструменты помогают начинающим трейдерам не подвергать себя ненужным рискам, когда рынки начинают двигаться против них. Инструменты управления рисками помогают трейдерам смягчить потенциальные стрессовые ситуации, поэтому изучение того, как их использовать, должно иметь первостепенное значение для каждого начинающего трейдера.

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