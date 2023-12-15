Понимание процентных ставок и финансовых рынков

Декабрь 15, 2023 16:23

На этой неделе Федеральная резервная система, Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) провели собрания, чтобы в последний раз в 2023 году обсудить денежно-кредитную политику.

Как многие и ожидали, все три центральных банка сохранили ставки без изменений. При этом рынки больше интересовались сопутствующими комментариями трех институтов, ожидая намеков относительно начала снижения процентных ставок.

Хотя все три решения были одинаковыми, комментарии по вопросу снижения ставок были разными.

Объявления

Во-первых, ФРС. В среду члены Федерального комитета открытого рынка (FOMC) единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок без изменений, но характер принятия решения оказался более «голубиным», чем ожидалось, сигнализируя о возможности снижения процентных ставок на три четверти пункта в 2024 году.

Следующим был Банк Англии. В отличие от ФРС, решение о сохранении ставок не было единогласным среди членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC): трое из девяти членов считали повышение целесообразным.

Поскольку само голосование показало, что «ястребы» в MPC, по-видимому, еще не насытились повышением ставок, сопутствующее заявление также было явно ястребиным. Банк Англии опроверг слухи о неизбежности снижения ставок, а губернатор Эндрю Бэйли заявил, что процентные ставки должны оставаться высокими в течение длительного периода времени, чтобы справиться с инфляцией, которая может оказаться более сильной в Великобритании, чем в любой другой стране.

Наконец, ЕЦБ, судя по всему, последовал примеру Банка Англии. Процентные ставки остались неизменными, но в заявлении ЕЦБ содержится такое же обещание, как и в заявлении Банка Англии: «ставки будут установлены на достаточно высоком уровне до тех пор, пока это будет необходимо».

Опять же, как и в случае с Банком Англии, ЕЦБ не дал никаких указаний на то, что снижение процентных ставок произойдет в ближайшее время. Действительно, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что вопрос снижения ставок даже не обсуждался на заседании.

Итак, как же на это отреагировали финансовые рынки? Для тех, кто знаком с влиянием процентных ставок на рынки, реакция, возможно, была предсказуемой. Для тех, кто не знаком с влиянием процентных ставок, мы объясним, что и почему произошло.

Фондовый рынок

Когда ФРС в среду объявила, что ставки останутся неизменными, и сообщила о потенциальном их снижении, Уолл-стрит обрадовалась. Спустя час после объявления индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq Composite подскочили более чем на 1%.

Источник: Admirals MetaTrader 5, SP500, M15 – Диапазон данных: 13 декабря 2023 г. – 14 декабря 2023 г. по состоянию на 14 декабря 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Подобные явления наблюдались и во время открытия европейских рынков в четверг утром. Общеевропейский индекс Euro Stoxx 50 и британский FTSE 100 открыли торговую сессию ростом более чем на 1%. Однако вскоре после заявлений Банка Англии и ЕЦБ оба индекса начали терять ранее достигнутые результаты.

Источник: Admirals MetaTrader 5, FTSE 100, M5 – Диапазон данных: 14 декабря 2023 г. по состоянию на 14 декабря 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Здесь мы видим корреляцию между процентными ставками и ценами на акции. Вообще говоря, снижение процентных ставок или слухи по поводу снижения процентных ставок, как правило, вызывают положительную реакцию на фондовом рынке. С другой стороны, более высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на цены акций. Почему?

Процентные ставки являются одним из инструментов, используемых центральными банками для контроля инфляции. Когда инфляция высока, процентные ставки обычно повышаются, чтобы обуздать ее. Хотя более высокие процентные ставки способствуют снижению инфляции, они также могут оказать негативное влияние на прибыль корпораций.

Это происходит по двум основным причинам. Во-первых, более высокие процентные ставки сокращают дискреционные доходы, что впоследствии снижает потребительский спрос. Если люди покупают меньше вещей, чем обычно, это отрицательно скажется на продажах компаний и, следовательно, на прибыли. Во-вторых, более высокие процентные ставки означают, что предприятиям становится дороже обслуживать существующую задолженность, что еще больше снижает прибыльность.

Это, таким образом, объясняет, почему фондовые рынки отреагировали положительно на заявление ФРС в среду и отрицательно на заявления Банка Англии и ЕЦБ в четверг. Конечно, эта связь между акциями и процентными ставками не всегда так проста, и бывают акции, которые могут выиграть от повышения процентных ставок в определенных условиях.

Форекс

Итак, на этой неделе мы увидели заметную реакцию на фондовом рынке на три решения по процентным ставкам, но что насчет валютного рынка?

Спустя часа после заявления ФРС в среду индекс доллара США, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине конкурирующих валют, упал на 1% и продолжил снижение в последующие часы. Как следствие, индекс сейчас находится на самом низком уровне с августа.

Естественно, когда доллар США упал, валютные пары GBPUSD и EURUSD выросли. Позже, когда Банк Англии и ЕЦБ объявили о перспективе неизбежного снижения ставок, обе валютные пары снова укрепились и продолжили сильный рост в течение торговой сессии.

Источник: Admirals MetaTrader 5, GBPUSD, M15 – Диапазон данных: 13 декабря 2023 г. – 14 декабря 2023 г. по состоянию на 14 декабря 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Здесь видна практически противоположность реакции фондового рынка. В общем говоря, эффектом более высоких процентных ставок является укрепление валюты, тогда как более низкие ставки ослабят ее.

Объяснение довольно простое: более высокие процентные ставки, как правило, привлекают иностранные инвестиции. Последующее увеличение спроса на валюту страны приводит к ее укреплению по отношению к конкурирующим валютам.

В случае с GBPUSD и EURUSD решения по процентным ставкам на этой неделе имели вдвойне положительный результат. В то время как сигнал ФРС о возможном скором снижении ставок ослабил доллар США, отсутствие такого сигнала у Банка Англии и ЕЦБ укрепило фунт и евро.

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