Вырастут ли показатели инфляции в США и Великобритании?

Сентябрь 13, 2022 12:09

Важный вопрос, являющийся определяющим для настроений на рынке, заключается в том, будут ли цены в Великобритании и США расти или падать. На этой неделе произойдут два торговых события, связанных с инфляцией, которые, возможно, повлияют на доллар США и фунт стерлингов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США за август. Ожидается, что потребительские цены, исключая продукты питания и энергию, упадут до уровня 5,9% в августе с 6% за аналогичный период прошлого года. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен снизится с 8,5% до 8,1% в августе в годовом исчислении.

Высокие цены на продукты питания и энергию были основными факторами роста инфляции в этом году из-за давления со стороны ограниченности предложения, вызванной геополитическими событиями и быстрым ростом экономической активности после COVID. Трейдеры ищут признаки того, что после снижения цен в июле инфляция в США начинает снижаться.

Даже если инфляция в августе снизилась, Федеральная резервная система вряд ли изменит свою ястребиную политику: ранее она заявляла, что замедление темпов роста процентных ставок может усилить инфляционное давление. Заседание ФРС по денежно-кредитной политике состоится на следующей неделе, а сегодняшние данные по инфляции могут вызвать колебания валютных кросс-курсов с долларом США, поскольку в зависимости от результатов инфляции участники рынка будут закладывать в цену более высокое или более низкое повышение процентной ставки. Размер повышения процентной ставки ФРС в последние месяцы варьировался от 0,5% до 0,75%.

14 сентября будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Великобритании за август. Рынок ожидает, что инфляция вырастет с 10,1% до 10,2% в годовом исчислении. Прогнозируется, что по сравнению с июлем инфляция останется неизменной на уровне 0,6%. В Великобритании наблюдается самый высокий уровень инфляции среди стран G7. Глава Банка Англии Бейли заявил, что экономика испытывает сильное давление из-за высоких цен на топливо и нуждается в поддержке со стороны правительства. Это значит, что курс действий Банка Англии будет зависеть от фискальных мер правительства Великобритании.

Что касается других новостей, согласно статистике, опубликованной сегодня утром, уровень безработицы в Великобритании за три месяца (май – июль), неожиданно упал с 3,8% до 3,6%. Средняя прибыль, включая премии, за три месяца (май – июль) выросла на 5,5% в годовом исчислении, превзойдя прогноз в 5,2%.

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