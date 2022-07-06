Рост индекса PMI еврозоны замедляется в преддверии июльского решения ЕЦБ по процентной ставке

Июль 06, 2022 12:51

Трейдеры ведут торговлю уже с учетом нового риска для экономики Европы после того, как показатель индекса менеджеров по закупкам от S&P снизился с 54,8 (май) до 52 в июне. Несмотря на то, что технически это все еще зона роста, новости о замедлении его темпов появляются перед публикацией решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке 21 июля. Многие ожидают, что лица, определяющие денежно-кредитную политику, повысят ключевую процентную ставку с 0 до 0,25%.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли экономика Европы вернуться к быстрому росту после начала ужесточения денежно-кредитной политики. Кредиты для корпораций и домашних хозяйств станут более дорогими, что повлияет на объемы инвестиций и расходов. Погашение существующих кредитов потребует большего количества средств, соответственно, если ЕЦБ слишком быстро повысит ключевую процентную ставку, может возникнуть риск дефолта в банковском и финансовом секторе. При этом повышение процентных ставок также будет означать увеличение доходов в финансовом секторе, что может оказаться плюсом для инвесторов с точки зрения доходов от дивидендов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Помимо этого, геополитические события в Украине продолжают усиливать инфляционные давления, и если Европа столкнется с рецессией, это скажется на занятости, что в итоге может привести к началу периода стагфляции.

Евро находится под сильным давлением со стороны доллара США, так как настроения в отношении активов-убежищ и соответствующая торговля до выхода отчета NFP укрепили валюту на этой неделе. 5 июля единая валюта еврозоны упала до минимума в 1,0239, что вновь повысило вероятность паритета с долларом США.

С другой стороны, цены на сырую нефть снизились почти на 20 долларов США с конца июня, и на момент написания торгуются на уровне около 100 долларов США за баррель. Любое понижательное давление на инфляцию помогает развитию экономики Европы. Кроме того, когда процентные ставки в Европе пойдут вверх, шансы взять инфляцию под контроль вырастут.

Среди важных торговых новостей на сегодня можно выделить данные по розничным продажам в еврозоне за май. Ожидается, что индекс вырастет с 3,9% до 5,4% в годовом исчислении. Любые неожиданности могут вызвать колебания валютных пар с евро в это непростое время в экономике Европы.

Что касается других новостей, то сегодня будут опубликованы протоколы FOMC, в которых содержится информация об анализе экономики центральным банком США и ожиданиях по процентным ставкам. В зависимости от реакции трейдеров на содержание протоколов валютные пары с долларом США могут начать резкие колебания. Наконец, станут известны данные индекса менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе США от ISM за июнь, которые, как ожидается, снизились с 55,9 до 54,5.

Полезная информация

Каковы условия начала стагфляции? Стагфляция подразумевает три условия: высокая безработица, низкий рост экономики и высокая инфляция. Если в экономике наблюдаются только два условия, скажем, низкий рост и высокая инфляция, шансов на улучшение экономики больше. Когда все три условия наблюдаются одновременно, для оживления экономики обычно требуются серьезное стимулирование фискальной и денежно-кредитной политики.

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