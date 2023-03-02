Платина: стоит ли ждать блестящих результатов в 2023 году?

Март 02, 2023 19:05

Торговля платиной и колебания цен на данный металл часто попадают в заголовки финансовых новостей. Платина является одним из самых популярных сырьевых товаров среди трейдеров и относится к группе драгоценных металлов. Начинающие трейдеры могут удивиться, почему в последнее время платина оказалась в центре всеобщего внимания. Цель этой статьи — предоставить вам полезную информацию о платине, расширив тем самым ваши торговые горизонты.

Общие сведения о платине

Платина — редкий металл, который благодаря своим химическим и физическим характеристикам часто используется в ювелирных изделиях, а также в медицине, электротехнике и химии.

Платина — один из самых редких элементов в земной коре. Его можно найти в никелевых и медных рудах, а также в природных месторождениях, большинство из которых находится в Южной Африке, на долю которых приходится около 80% мировой добычи. Из-за его редкости ежегодно производится всего несколько сотен тонн металла. Из-за того, что у него есть несколько важных применений, его стоимость очень высока, на самом деле, платина — один из самых важных драгоценных металлов среди сырьевых товаров.

Более половины добываемой платины используется в каталитических нейтрализаторах, которые являются частями автомобилей и преобразуют опасные газы в менее токсичные выбросы. Согласно данным Геологической службы США, более 30% из 8,53 млн унций платины, ежегодно производимой во всем мире, поступает из переработанных источников.

Торговля платиной: цена на рынке

16 марта 2020 года цены на платину упали почти на 27%, достигнув 18-летнего минимума, поскольку инвесторы начали массово продавать драгоценные металлы в обмен на деньги после того, как второе экстренное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой не смогло подавить страхи перед коронавирусом на рынках.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , Platinum (100 унций)/USD, Monthly – Диапазон данных: 1 января 2018 г. – 2 марта 2023 г. по состоянию на 2 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В начале 2022 года платина стоила около 957 долларов США за унцию. Война в Украине привела к росту цен на платину: 27 февраля стоимость достигла 1121 доллара США за унцию, поскольку страны ввели санкции против России, второго по величине поставщика платины в мире после Южной Африки.

Источник: Admirals MetaTrader 5 , Platinum (100 унций)/USD, Daily – Диапазон данных: 7 октября 2022 г. – 2 марта 2023 г. по состоянию на 2 марта 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.



Однако в следующие несколько месяцев цены на платину упали, достигнув 28 августа минимума 2022 года (837 долларов США за унцию). В последние месяцы 2022 года цены на платину несколько восстановились, составив к концу года около 1068 долларов США за унцию.

Commerzbank: ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе

В своем отчете аналитики Commerzbank отметили: «Мы видим лишь ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе. К середине следующего года платина должна стоить 1050 долларов США. С ростом цен на золото во второй половине года стоимость платины должна продолжить расти и к концу года торговаться на уровне 1150 долларов США. Тогда разница в цене с золотом составит 700 долларов США, т.е. платина в какой-то степени догонит золото».

Корпорация Mitsubishi: Платина необходима для перехода на экологически чистую энергию

Платина используется в электролизе, процессе отделения водорода от молекул воды. По мнению некоторых энергетических аналитиков, спрос на водород в рамках перехода к зеленой энергетике может обеспечить высокий спрос на платину в долгосрочной перспективе. Аналитики Mitsubishi Corporation в своем прогнозе на 2023 год отметили: «Платина продолжит привлекать новых покупателей и, возможно, инвестиционный интерес на фоне развития водородного сектора».

Дефицит предложения платины в 2023 году?

Аналитики рынка Standard ICBC Bank отметили в отчете, включенном в исследование LBMA 2023 года, что со стороны предложения добыча платины в 2023 году останется ограниченной из-за отключения электроэнергии и технического обслуживания на рудниках в Южной Африке. Мировой рынок платины в этом году будет испытывать дефицит.

Согласно прогнозу цен на платину TD Securities на 2023 год, цена на платину может упасть до 875 долларов США в первом квартале 2023 года, но затем подняться до 1100 долларов США к концу четвертого квартала.

Обучение и начинающие трейдеры

Участие в трейдинге сопряжено с риском. Начинающие трейдеры должны знать, что финансовые рынки могут быть очень нестабильными, а цены иногда колеблются быстрее, чем вы ожидаете. Подобная волатильность создает торговые возможности, но она также может создавать повышенный риск. Поскольку начинающие трейдеры неопытны, вероятность ошибок резко возрастает. Ошибки могут привести к потере ваших с трудом заработанных средств.

Создание комплексной торговой стратегии должно включать в себя управление рисками. Однако как разработать правильную торговую стратегию, если вы только делаете первые шаги в трейдинге? Лучше всего изучить основы. Вы должны изучить основные торговые термины и то, как торговые условия могут повлиять на вашу стратегию.

Существует широкий спектр ресурсов, доступных в Интернете. Некоторые брокеры предоставляют вебинары, семинары, электронные книги и статьи, подготовленные экспертами в этой сфере. Вашей главной целью должно быть изучение того, как работает трейдинг и как вы можете снизить риски, используя передовые инструменты управления рисками. Сосредоточьтесь на улучшении своих торговых знаний. Тогда вам будет проще разработать стратегию и использовать инструменты управления рисками, чтобы уменьшить вероятность того, что ваш бюджет и финансовые цели будут поставлены под угрозу.

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.