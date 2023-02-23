Палладий: перспективы в 2023 году

Февраль 23, 2023 18:49

Палладий не пользуется такой же популярностью, как золото или серебро. Тем не менее, палладий – важный металл, применяемый в производстве многих продуктов, которые мы используем в повседневной жизни. Большой спрос и ограниченное предложение палладия привлекают внимание инвесторов.

В этой статье мы поделимся с вами полезной информацией о палладии.

Общие сведения о палладии

Палладий (Pd) был открыт в 1802 году Уильямом Хайдом Волластоном, английским химиком, который анализировал образцы платиновой руды, полученные в Южной Америке. Волластон назвал металл в честь астероида (2) Паллада, открытого двумя месяцами ранее (март 1802 г.).

Палладий представляет собой серебристо-белый металл, принадлежащий к семейству металлов платиновой группы. Он пластичен и легко поддается обработке. В основном палладий используется в автомобильных каталитических нейтрализаторах, которые помогают преобразовывать монооксид углерода в воду и диоксид углерода. Металл также используется в ювелирных изделиях, электронике и т. д.

Крупнейшие месторождения палладия находятся в России, Южной Африке, Зимбабве и штате Монтана в США. Российский «Норникель» производит большую часть палладия в мире. Более 50% всего добываемого за год палладия перерабатывается в катализаторы.

Торговля палладием: цена на рынке

В конце июля 2022 года цена палладия достигла 2021 доллара США за унцию, что на тот момент было почти на 300 долларов США дороже золота. Рост цен на металл в 2022 году вынудил некоторых автопроизводителей заменить его более дешевой платиной.



Источник: Admirals MetaTrader 5 , Palladium (100 унций/ USD, Monthly – Диапазон данных: 1 февраля 2018 г. – 23 февраля 2023 г. по состоянию на 23 февраля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Последние три месяца были не очень благоприятными для палладия. В декабре 2022 года цены на палладий упали на 3%, а в январе обвалились еще сильнее (на 9%).

Источник: Admirals MetaTrader 5, Palladium (100 унций/ USD, Daily – Диапазон данных: 25 октября 2022 г. – 23 февраля 2023 г. по состоянию на 23 февраля 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Февраль может стать третьим месяцем, когда цены на палладий снижаются, так как к 23 февраля они потеряли почти 8% в цене. Следует отметить, что 14 февраля цены на палладий достигли 1468,94 доллара США, самого низкого уровня, зафиксированного с августа 2019 года.

«Норникель» прогнозирует снижение производства палладия в 2023 г.

10 февраля «Норникель» объявил, что ожидает падения производства палладия в 2023 году из-за запланированной реконструкции металлургического завода «Надежда». В сообщении Reuters говорится, что производство палладия компанией, вероятно, упадет на 8–14% по сравнению с 2022 годом и составит 2 407–2 562 тыс. унций. В 2022 году производство палладия «Норникеля» выросло на 7% в годовом исчислении.

Комментируя производственные показатели за 2022 год, аналитики «Норникеля» отметили: «мы увеличили производство всех основных металлов: производство меди и платины соответствовало плану, а производство никеля и палладия превысило его». В пересмотренном отчете, опубликованном компанией (10 февраля), говорится: «мы ожидаем, что в этом году дефицит рынка составит 0,3 млн унций».

Электромобили снижают спрос на палладий

Экономисты Commerzbank предполагают, что спрос на палладий может снизиться, поскольку палладий все чаще заменяется платиной, а количество электромобилей растет, поэтому для производства новых автомобилей, вероятно, потребуется меньше палладия.

В обзоре драгоценных металлов Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов за 2023 год отмечается: «По мнению аналитиков, цены на палладий в этом году упадут, при этом прогноз по средней цене на 2023 год составляет 1809,8 доллара США, что является значительным падением на 14,3% по сравнению с фактическим средним значением цены в 2022 году».

Торговля палладием и управление рисками

Возможно, вы задаетесь вопросом, стоит ли торговать палладием или насколько это рискованно. Торговля финансовыми инструментами сопряжена с риском; торговля палладием не является исключением. Быстрые движения рынка против вас или неточный анализ рынка могут привести к потере ваших с трудом заработанных средств. Потеря средств может поставить под угрозу ваши финансовые планы.

Как убедиться, что торговля палладием или любым другим инструментом не поставит под угрозу ваши цели? В этом вам поможет сочетание обучения и использования имеющихся в вашем распоряжении инструментов управления рисками. Просмотр вебинаров, проводимых экспертами по трейдингу, или чтение блогов, посвященных методам торговли, или даже советы о том, как построить свою стратегию, помогут вам стать хорошим трейдером. При этом крайне важно отфильтровывать информацию.

Брокеры поддерживают трейдеров, предоставляя инструменты управления рисками, которые помогают им сократить свои потери в случае экономического спада. Например, ордера «stop/loss» или «maximum drawdown» помогут вам лучше управлять рисками, пока вы будете заняты построением стратегии, которая приблизит вас к достижению ваших финансовых целей. Торговля платиной или любым другим инструментом требует не только знаний и вдохновения, но и всесторонней подготовки.

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Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.