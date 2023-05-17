Переговоры о потолке госдолга США продолжаются, неопределенность на рынке растет

Май 17, 2023 14:01

В Вашингтоне продолжаются переговоры о потолке госдолга США. Данная тема занимает доминирующее положение в финансовых новостях, поскольку министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что экономика США висит на волоске.

Национальный индекс потребительских цен Японии и уровень безработицы в Австралии — два самых важных выпуска данных, ожидаемых на оставшуюся часть недели.

Американские СМИ сообщают, что законодатели добились определенного прогресса в отношении потолка госдолга, а Белый дом объявил, что переговоры продолжатся во время саммита G7, в котором, как ожидается, примет участие президент США.

Экономисты Bank of America отметили: «Если крайний срок будет отложен на месяц или более и будет включать в себя приоритетность выплат по долгу, это будет означать немедленное сокращение расходов примерно на 5% от ВВП». В отчете говорится, что из-за этого умеренная рецессия превратится в серьезную рецессию, а Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) может быть вынужден снизить процентные ставки в третьем квартале 2023 года.

МВФ: рост Германии останется сдержанным

В отчете Международного валютного фонда (МВФ) по экономике Германии говорится, что, хотя жесткая политика и мягкие погодные условия очень помогли ей за последние 12 месяцев, прогнозируется, что рост экономики останется сдержанным. МВФ предупреждает, что более жесткие финансовые условия и цены на энергоносители могут негативно сказаться на краткосрочном экономическом росте.

МВФ заявил, что ВВП Германии, вероятно, останется неизменным в 2023 году, прежде чем темпы его роста достигнут 1% или 2% в период с 2024 по 2026 год.

Индекс потребительских цен Японии в апреле

Ожидается, что Статистическое бюро Японии объявит данные национальному ИПЦ за апрель. Экономисты прогнозируют, что инфляция составит 2,5%, что на 0,7% ниже мартовского показателя.

Есть признаки того, что инфляция в Японии, возможно, уже достигла своего пика. Государственные субсидии и умеренный экономический рост могут помочь инфляции постепенно вернуться к целевому уровню Банка Японии в 2%.

Уровень безработицы в Австралии в апреле не изменился ?

Австралийское бюро статистики опубликует данные об уровне безработицы в Австралии в апреле в четверг. Экономисты ожидают, что ставка составит 3,5%, как и в марте. Уровень безработицы остается на самом низком уровне, зафиксированном с 1970-х годов.

Экономисты МВФ прогнозируют, что ставка вырастет до 4% к концу 2023 года, в то время как Резервный банк Австралии прогнозирует ставку на уровне 3,75%.

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