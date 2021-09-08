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  4. PayPal приобрела компанию Paidy за 2,7 млрд долларов США

PayPal приобрела компанию Paidy за 2,7 млрд долларов США

Сентябрь 08, 2021 15:20

После положительных результатов за квартал, опубликованных в мае, PayPal представила неоднозначные результаты в конце июля: выручка компании не оправдала ожидания рынка, составив 6,24 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 6,27 млрд долларов США.   

Несмотря на это, за август цена акций PayPal выросла на 4,77%, а общий рост котировок акций с начала этого года составил 23,23%

Сегодня о компании снова говорят в новостях после того, как она объявила о приобретении одного из самых известных японских стартапов на общую сумму 2 720 млн долларов США. 

Благодаря приобретению Paidy PayPal расширила свое присутствие на японском рынке. Учитывая, что Япония является третьим по величине рынком электронной коммерции в мире, скорее всего, это приобретение увеличит торговый оборот компании, что приведет к увеличению ее прибыли и доходов. 

Пока, похоже, инфраструктура и бренд Paidy останутся без изменений, а окончательная интеграция состоится позднее. 

Как и в случае с большинством технологических компаний, в течение последнего года цена акций PayPal следовала сильному бычьему тренду, в результате которого 23 июля ей удалось установить рекордные максимумы на уровне 309 долларов США за акцию, сформировав "двойную вершину", отмеченную зеленой линией на графике ниже, вместе с предыдущими максимумами.  

В настоящее время цена находится в процессе закрытия медвежьего гэпа, образовавшегося 29 июля. Рост котировок может сформировать новый импульс, который поможет цене достичь ценового уровня в 300 долларов за акцию. 

Приобретение этой компании может дать начало новому бычьему импульсу. В свою очередь данный импульс может усилиться в случае, если цена пересечет краткосрочную и среднесрочную скользящие средние снизу вверх, а дивергенция между ней и индикатором MACD изменится с отрицательной на положительную. 

И напротив, если цене не удастся закрыть гэп и подняться выше уровня 300 долларов за акцию, то она, вероятно, вернется к текущим уровням поддержки, в качестве которых выступают скользящие средние. Более того, пробитие среднесрочной линии тренда (красная) приведет к дальнейшей коррекции. 


  
Источник: Admirals MetaTrader 5, PayPal, Daily – Диапазон данных: 17 июля 2020 г. по 8 сентября 2021 г. по состоянию на 8 сентября 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов. 
 
  
Доходность за последние пять лет: 

  • 2020: 116.51%  
  • 2019: 28.64%  
  • 2018: 14.22%  
  • 2017: 86.52%  
  • 2016: 9.03% 

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Roberto Rojas
Roberto Rojas Финансовый аналитик, Admirals Spain

Роберто – финансовый аналитик, обладающий сертификатом европейского финансового консультанта. В 2013 году получил диплом менеджера-эксперта в области операций с производными финансовыми инструментами. С 2013 года работает в Admirals.

Автор перевода: Svetlana Scherbakova