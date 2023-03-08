Джером Пауэлл: вероятно, последуют новые повышения процентной ставки

Март 08, 2023 14:12

Доллар США укрепился по отношению к своим конкурентам после речи Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената США. Пауэлл сказал, что Федеральная резервная система готова повышать ставку дальше, поскольку ряд отчетов с экономическими данными указывает на высокие показатели инфляции в сочетании с рынком труда, на котором много вакансий и мало подходящих специалистов.

Экономисты Blackrock предположили следующее: «мы думаем, что существует реальная вероятность того, что ФРС придется довести ставку по федеральным фондам до 6%, а затем удерживать ее на этом уровне в течение длительного периода, чтобы замедлить экономику и снизить инфляцию почти до 2%».

Джером Пауэлл: скорее всего, нас ждут новые повышения ставки

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки, вероятно, вырастут выше, чем ожидали члены центрального банка. В своем выступлении Пауэлл сказал: «Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что максимальный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее. Если бы данные указывали на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок».

Банк Канады примет решение по процентной ставке

Правление Банка Канады соберется в среду для принятия решения по процентной ставке. Базовая процентная ставка в настоящее время составляет 4,5%. Большинство экономистов прогнозируют, что центральный банк Канады приостановит ужесточение денежно-кредитной политики. Экономисты Банка Америки предположили, что Банк Канады будет следить за действиями ФРС в отношении процентных ставок. «Канаде не нужно больше повышать ставку, чтобы снизить инфляцию, однако банк может быть вынужден повысить ее, если разница в уровне ставок начнет серьезно подрывать силу валюты», — отмечают они в отчете.

Банк Канады поднял ставки в январе, отметив, что будет следить за влиянием более высоких процентных ставок на экономику страны. Статистика показывает, что канадская экономика не росла в последнем квартале 2022 года, а общая инфляция в январе составила 5,9%, что на 0,4% ниже показателя декабря.

Вызовет ли отчет NFP сильные колебания доллара США?

Одни из самых важных данных США — это данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора, которые будут опубликованы в пятницу. Некоторые рыночные аналитики предполагают, что количество новых рабочих мест в отчете NFP за февраль, возможно, составит 210 тысяч, что далеко от 517 тысяч в первом месяце года. Однако следует отметить, что за последние несколько месяцев отчеты NFP преподносили сюрпризы.

Ожидается, что Бюро статистики труда опубликует данные по уровню безработицы за февраль. Аналитики рынка прогнозируют, что значение останется неизменным на уровне 3,4%.

Отчет по индексу потребительских цен в Китае

Национальное бюро статистики обнародует показатель общей инфляции за февраль. Аналитики рынка ожидают, что инфляция в Китае составила 1,9% в годовом исчислении. Экономисты Morgan Stanley заявили журналистам: «мы считаем, что инфляция не станет серьезной проблемой для Китая в 2023 году, и страна будет поддерживать стабильный уровень цен в пределах разумного». Они также добавили, что восстановление экономики Китая будет обусловлено сферой потребления. Цель китайского правительства — довести инфляцию до 3%.

Решение Банка Японии по процентной ставке в пятницу

Банк Японии станет последним центральным банком, объявившим о своем решении по процентной ставке на этой неделе. Экономисты не ожидают каких-либо изменений по базовой процентной ставке от Банка Японии. Следует отметить, что это будет последнее заседание правления с участием Харухико Куроды на посту управляющего.

Хотя некоторые экономисты предположили, что совет директоров может изменить контроль кривой доходности (YCC). В Reuters отметили: «Банк Японии, вероятно, воздержится от внесения серьезных изменений в YCC, учитывая неопределенность в отношении того, вырастет ли заработная плата достаточно, чтобы удерживать инфляцию на целевом уровне в 2%».

Мы предлагаем широкий спектр образовательных и аналитических материалов. Чтобы познакомиться и пообщаться с экспертами трейдинга, присоединяйтесь к нашим бесплатным вебинарам!

Бесплатные вебинары по трейдингу Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.