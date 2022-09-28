По мере того, как пандемия COVID-19 подходит к концу, экономическая ситуация ухудшается

Сентябрь 28, 2022 12:24

То, что все мы очень ждали с начала 2020 года, уже близко: согласно заявлению США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), мир должен восстановиться и стать сильнее после пандемии COVID-19. В то время как глобальная картина в области здравоохранения улучшается, что положительно влияет на экономику, сдерживающие факторы продолжают сказываться на производительности на крупнейших мировых рынках.

В четверг, 29 сентября, США опубликуют результаты по ВВП за второй квартал. Крупнейшая экономика мира находится в технической рецессии, и последние данные о заказах на товары длительного пользования за август остались негативными на уровне -0,2%. Ожидается, что ВВП во втором квартале составит -0,6% в годовом исчислении, и если фактические результаты окажутся лучше или хуже ожидаемых, валютные пары с долларом США могут начать значительно колебаться.

Высокие темпы инфляции являются главной причиной проведения агрессивной денежно-кредитной политики центральным банком США и ухудшения настроения инвесторов и уровня инвестиций, судя по недавним массовым продажам на мировых фондовых рынках. Хотя естественно, что рост цен ускорятся по сравнению с периодом пандемии COVID-19 с 2020 по начало 2022 года, органы, определяющие денежно-кредитную политику, в первую очередь смотрят на уровень инфляции, намного превышающий целевой показатель в 2%. Это также не нравится потребителям, столкнувшимся с высокими ценами и растущими процентными ставками по ипотечным кредитам.

Сильный доллар США действительно поддерживает покупательную способность американских путешественников и менеджеров, закупающих сырье из других стран, но также замедляет экспорт, стоимость которого возросла из-за обменного курса.

В Европе темпы инфляции также высоки, но ситуация отличается: в данный момент евро находится на уровне минимума за несколько последних десятилетий. Это сильно сказывается на покупательной способности потребителей, но поддерживает экспорт еврозоны.

Экономика Великобритании сталкивается со значительными препятствиями, не последними из которых являются слабая валюта и высокая инфляция.

С другой стороны, во всех трех экономиках занятость населения остается устойчивой и поддерживает восстановление экономики после рецессии и неопределенности, вызванной COVID-19.

Вторая по величине экономика мира, Китай, собирается запустить свои «экономические двигатели». Стоит следить за результатами индекса менеджеров по закупкам (PMI) за сентябрь, которые будут опубликованы в пятницу, 30 сентября. Согласно прогнозам, индекс деловой активности в сфере услуг составит 52 пункта по сравнению с 52,6 пунктами в августе. Ожидается, что PMI в производственном секторе от NBS снизится с 49,4 в августе до 49,2 в сентябре.

Как только экономика Китая начнет рост, это, вероятно, поддержит восстановление экономики торговых партнеров азиатского гиганта в Великобритании, США и ЕС, потенциально стабилизируя мировую экономику в достаточной степени в текущих условиях.

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